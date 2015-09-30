«Астана» – «Галатасарай». Онлайн-трансляция

В Казахстане сегодня неординарное событие – впервые в этой стране состоится матч Лиги чемпионов. Первооткрыватель – «Астана», которая принимает турецкий «Галатасарай».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Астана» – «Галатасарай». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19.00, не пропустите!