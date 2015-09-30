Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Динамо» З, «Арсенал» уступил «Олимпиакосу»

В матче второго тура Лиги чемпионов «Бавария» не испытала проблем с загребским «Динамо». Левандовски оформил хет-трик, еще по одному голу записали на свои счета Дуглас Коста и Марио Гетце – 5:0.

В другой встрече этой группы «Арсенал» потерпел второе подряд поражение, уступив «Олимпиакосу».

Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур

Бавария (Германия) – Динамо (Хорватия) – 5:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Коста, 13; 2:0 – Левандовски, 21; 3:0 – Гетце, 25; 4:0 – Левандовски, 28; 5:0 – Левандовски, 55.

Арсенал (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Пардо, 33; 1:1 – Уолкотт, 35; 1:2 – Оспина (в свои ворота), 40; 2:2 – Санчес, 65; 2:3 – Финнбогасон, 66.

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