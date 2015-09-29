Зут: «Рассчитываем забить ЦСКА быстрый гол»

Вратарь ПСВ Йерун Зут побеседовал с журналистами в преддверии матча второго тура Лиги чемпионов против ЦСКА.

«Поскольку матч для ЦСКА домашний, рассчитываем на быстрый гол и на то, что у нас достаточно сильных качеств, чтобы показать хорошую игру. Все будет зависеть от коллективной игры», – говорит Зут.

Также голкипер прокомментировал отсутствие травмированного Люка де Йонга.

«Что касается отсутствия Люка де Йонга, это потеря, но качество игроков ПСВ позволяет противостоять ЦСКА без него. У нас уже был впечатляющий матч в Лиге чемпионов, нормальные результаты в чемпионате, и мы полностью готовы к встрече».

Матч ЦСКА – ПСВ состоится в среду 30 сентября.