Директор «Мордовии»: «У Гордеева есть кредит доверия»

Директор саранской «Мордовии» Владимир Бибиков рассказал о том, что у клуба нет в планах отставки главного тренера команды Андрея Гордеева.

«У нас новая команда по сути дела, требуется время, чтобы она заявила о себе. Тренировочный процесс нормальный, команда боеспособная. Но есть определенные причины не совсем удачных выступлений. Главное – у нас много травмированных. Команда теряет из-за этого наигранные связи.

Кредит доверия есть. В ближайшее время никаких изменений не предвидится. Мы даем время тренеру, чтобы он выстроил команду», – заявил Бибиков.

Напомним, после 10 туров Премьер-лиги «Мордовия» находится на 13 месте и имеет в своем активе 7 очков.