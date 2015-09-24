Аленичев: «Дзюба зря критиковал борщ на базе»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о текущем состоянии команды.

– Что с Таски и Джано?

– Джано пропустил дней десять, у него еще побаливает голеностоп, только на следующей неделе приступит к тренировкам в общей группе. А у Таски повреждение небольшое, оно не помешает сыграть с «Зенитом».

– Поражения в чемпионате означают, что в команде кризис?

– Неудачные матчи бывают у всех. По тому, как мы действовали и какой был счет, поражение в Краснодаре меня очень расстроило. Зато вчера команда сыграла очень профессионально. Поражение от «Кубани» надо как можно быстрее забыть.

– Вам не хотелось бы укрепить скамейку, учитывая количество травмированных?

– Да, у Зе Луиша семейные проблемы, но я думаю, что сейчас они решатся, плюс есть травмированные. Конечно, еще два-три игрока хорошего уровня нам бы не помешали, но сейчас об этом думать поздно. Вернемся к этому вопросу зимой.

– У вас был разговор с Федуном после «Кубани». Это был первый нагоняй?

– У нас был диалог, мы вместе смотрели на «Открытие-Арене» «Спартак-2». Если вы намекаете на серьезный разговор – его не было. Леонид Арнольдович высказал свои пожелания, я сделал свой анализ, мы обменялись мнениями по прошедшей игре.

– Как будете отстреливаться от Дзюбы, который сказал, что приберег патроны для «Спартака»?

– У нас тоже есть игроки сборной. Артем сделал большое дело для нашей сборной, забив много голов, но это не значит, что такую же свободу действий ему дадут защитники других сборных – Италии и Германии, например. А мы будем делать все возможное, чтобы воспользоваться своими сильными сторонами.

– Как будете вовлекать Озбилиза в основной состав?

– Он вчера провел хороший матч, забил, отдал две голевые передачи. Сейчас он не в тех кондициях, которые позволили бы ему сыграть все игры без замены. За сутки мы определимся, будет ли он играть, мы еще с ним поговорим. Вчера он меня порадовал.

– Что с Денисом Давыдовым?

– Сейчас мы его не планируем подпускать к играм основы. До зимы хотим, чтобы он сосредоточился на работе со «Спартаком-2», а зимой примем по нему решение.

– Дзюба критиковал борщ на базе. Как борщ вам?

– Позавчера как раз ел – мне очень понравился. Егор Титов чуть позже подъехал, и я ему тоже посоветовал съесть борщ.

– Отсутствие Виллаш-Боаша станет козырем в игре с «Зенитом»?

– Это никак не скажется. Он дает установку на игру, а во время игры у него есть оперативная связь с Семаком.

– Будут ли на «Открытии-Арене» глушилки, чтобы заглушить связь Семака с АВБ?

– Глушаков будет. Может, он заглушит.