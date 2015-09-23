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«Астана» ответила на слова Уткина и потребовала извинений

23 сентября 2015, 14:33
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«Астана» на своем официальном сайте опровергла информацию о том, что команда приглашала российского журналиста Василия Уткина для работы на предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов «Астана» — «Галатасарай». Также казахстанский клуб потребовал извинений от Уткина за его заявление о том, что у астанинцев некомпетентное руководство, с которым он не советует иметь дел.

«Уважаемый Василий Вячеславович! На Ваш пост в твиттере сообщаем, что руководство футбольного клуба "Астана" не вело никаких переговоров с Вами, и никто из руководства Клуба никогда не связывался с Вами на предмет сотрудничества, и, тем более, не делало никаких обещаний.

Напротив, мы сами невольно, как и Вы, явились жертвой чьих-то корыстных игр. В клуб 21 сентября обратились некие люди, которые сообщили, что могут привезти известного комментатора Василия Уткина на матч Астана-Галатасарай и озвучили прайс-лист и программу посещения. Клуб отказался от данного предложения по причине нецелесообразности приглашения футбольным клубом комментатора и нами было рекомендовано посредникам обратиться с данным предложением к телеканалу-правообладателю телетрансляций матчей Лиги Чемпионов на территории Казахстана. Повторимся, никаких обещаний либо согласия ни со стороны руководства, ни со стороны каких-либо работников Клуба высказано не было. Все обещания и предложения, которые были сделаны Вам остаются на совести людей, связавшихся с Вами либо представившихся руководителями ФК "Астана" и являются их собственной выдумкой.

Со своей стороны, считаем уместным потребовать извинений от Вас лично в связи с необоснованными оскорблениями в адрес руководителей ФК «Астана», - сообщается в заявлении.

Источник: ФК «Астана»
Лига чемпионов Лига чемпионов Астана Галатасарай
Комментарии (2)
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Trener Sala
1443009270
Ах Вася Вася совсем погнал!
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firs04
1443009493
Жирдяй вобще ополоумел!
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