Бенитес: «Роналду – лучший игрок мира, повторю это всякий раз, когда меня об этом спросят»

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес после победы «сливочных» над «Шахтером» (4:0) в матче первого тура групповго этапа Лиги чемпионов не скупился на комплименты в адрес нападающего Криштиану Роналду.

«Это был сложный матч, ведь "Шахтер" знает, как контролировать мяч. Много моментов они не создали, но эта команда всегда очень опасна на контратаках. Мы провели далеко не идеальный матч, но моментов для взятия ворот у нас было предостаточно.

Я очень доволен, что мы забили четыре гола и сохранили свои ворота на замке. Знаю уровень игры Криштиану Роналду и его цену. Это лучший футболист мира, и я буду повторять это всякий раз, когда меня об этом спросят.

Травмы всегда расстраивают. Моя команда хорошо готова физически, но нам придется подождать пару дней, прежде чем станет ясно, насколько серьезна травма Гарета Бейла. Что касается Серхио Рамоса и Рафаэля Варана, тут я настроен более оптимистично», - сказал Бенитес.