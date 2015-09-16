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  • Бенитес: «Роналду – лучший игрок мира, повторю это всякий раз, когда меня об этом спросят»

Бенитес: «Роналду – лучший игрок мира, повторю это всякий раз, когда меня об этом спросят»

16 сентября 2015, 06:23
12

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес после победы «сливочных» над «Шахтером» (4:0) в матче первого тура групповго этапа Лиги чемпионов не скупился на комплименты в адрес нападающего Криштиану Роналду.

«Это был сложный матч, ведь "Шахтер" знает, как контролировать мяч. Много моментов они не создали, но эта команда всегда очень опасна на контратаках. Мы провели далеко не идеальный матч, но моментов для взятия ворот у нас было предостаточно.
Я очень доволен, что мы забили четыре гола и сохранили свои ворота на замке. Знаю уровень игры Криштиану Роналду и его цену. Это лучший футболист мира, и я буду повторять это всякий раз, когда меня об этом спросят.

Травмы всегда расстраивают. Моя команда хорошо готова физически, но нам придется подождать пару дней, прежде чем станет ясно, насколько серьезна травма Гарета Бейла. Что касается Серхио Рамоса и Рафаэля Варана, тут я настроен более оптимистично», - сказал Бенитес.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Лига чемпионов Реал Шахтер Рамос Серхио Роналду Криштиану Бэйл Гарет Варан Рафаэль Бенитес Рафаэль
Комментарии (12)
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Protosser
1442381673
Ну конечно))) Два пенальти, один - в пустые ворота - в своем стиле, "лучший игрок"))
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Antimessi95
1442383334
Типичный голосов барсы
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kozh
1442391852
Забил два пенальти и Кристина-лучший футболист мира
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NOVA
1442403475
и это знает каждый умный человек, который любит футбол!
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sir_Alex
1442403616
А то!
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nenene
1442478129
Да два пенальти.А четырехкратный "обладатель" ЗМ даже пенальти не умеет реализовать.А Рональду за 2 тура 8 мячей.За то это не рекорд а месси установил еще один рекорд.за 4 игры 1 мячь
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ESPANOL
1442563758
Попробовал бы Беня сказать о Плаксе другое, сразу получил бы обиду, слезы и сопли пузырем. А насчет восьми мячей Крыстины я согласен - отличный показатель! Так он пожалуй по мастерству и Дзюбу может догнать, хотя в это не верится. В прошлом году Рон тоже так же начинал, но что из этого вышло, мы все хорошо видели - все перешло в достижение личного рекорда, а не в в достижения клуба. Дай Бог, чтобы и этот год стал таким же, я согласен.
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