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    Чалый: «Не нужно делать далеко идущие выводы по одной игре»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Валерий Чалый прокомментировал матч восьмого тура тура РФПЛ против "Локомотива" (3:1).

    - Была сложная игра в плане психологии, в плане эмоциональных затрат, в плане ситуации, которая сложилась в чемпионате. Нужно было изменить рисунок игры. Над этим, над взаимодействиями мы всю неделю работали с Дмитрием Кузнецовым. Хотел поблагодарить руководство: и прежнее, и нынешнее.

    По поводу игры. Она была захватывающая. Мы забили быстрый гол, что повлияло на дальнейшее развитие событий. «Локомотив» предпринимал усилия, чтобы изменить ситуацию. Но я бы хотел от всей души поблагодарить футболистов, которые верили в успех и подарили нам такой праздник.

    - Где нашелся скрытый резерв? «Локомотив» просто перебегали.

    - Дело не в этом. Когда команда мобилизуется, когда все, начиная от игрока основного состава до игрока дубля и академии, идут на решение задачи поднятия клуба, это дает импульс, дает положительный заряд. Думаю, сегодня все — наши болельщики, руководители, журналисты — получили удовольствие от игры.

    - Не думаете, что после такого матча приставка и.о. может отпасть?

    - Наше дело выходить и работать, а решение принимает руководство. Не нужно делать далеко идущие выводы по одной игре. Футбол – игра непредсказуемая.

    - Как все-таки поменялась игра? Какие изменения внесли?

    - Нужно посмотреть внимательно видео, рассмотреть ошибки, положительные моменты. Тогда можно будет сказать, поменялась или нет. Результат поменялся. Каждая игра – это определенный спектакль, который не может повторяться.

    Источник: ФК «Рубин»

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    13.09.2015 09:31
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