Матч Испания - Англия перенесен в Аликанте из-за ситуации с Пике

Сборная Испании проведет товарищеский матч против Англии, если завоюет прямую путевку на Евро-2016. Поединок состоится 13 ноября, когда будут проходить стыковые матчи отборочного цикла. Поединок состоится в Аликанте на стадионе "Хосе Рико Перес", который вмещает 29 500 зрителей, сообщает официальный сайт RFEF.

Ранее предполагалось, что матч пройдет в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу". Но федерация футбола Испании приняла решение о переносе поединка на другую арену из-за ситуации с защитником "Барселоны" Жераром Пике, которого освистали в Мадриде.

Отметим, мадридские болельщики освистали Пике из-за его высказываний в пользу независимости Каталонии от Испании.