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Матч Испания - Англия перенесен в Аликанте из-за ситуации с Пике

7 сентября 2015, 16:08
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Сборная Испании проведет товарищеский матч против Англии, если завоюет прямую путевку на Евро-2016. Поединок состоится 13 ноября, когда будут проходить стыковые матчи отборочного цикла. Поединок состоится в Аликанте на стадионе "Хосе Рико Перес", который вмещает 29 500 зрителей, сообщает официальный сайт RFEF.

Ранее предполагалось, что матч пройдет в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу". Но федерация футбола Испании приняла решение о переносе поединка на другую арену из-за ситуации с защитником "Барселоны" Жераром Пике, которого освистали в Мадриде.

Отметим, мадридские болельщики освистали Пике из-за его высказываний в пользу независимости Каталонии от Испании.

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Испания Испания Англия Пике Жерар
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kolc44
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