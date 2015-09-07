Анене: «Долго не думал над предложением «Амкара»

Форвард Чума Анене прибыл в расположение пермского "Амкара". Бывший футболист клуба "Работнички" не скрывает своего удовлетворения от этого перехода.

"Переход в "Амкар" - это, безусловно, шаг вперед в карьере. Российская лига значительно сильнее македонской, поэтому долго не думал над предложением. Тем более, за пермский клуб играет Фегор Огуде, с которым мы были вместе в норвежской "Волеренге" и он мне советовал соглашаться и рассказывал много хорошего о клубе. Уверен, что в составе "Амкара" у меня намного больше возможностей заявить о себе", - дал свой комментарий нападающий после презентации.

Контракт с "Амкаром" рассчитан на ближайшие два сезона. Выступать за пермскую команду уроженец Осло будет под 11-м номером.