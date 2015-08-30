«Вольфсбург» вступает в борьбу за Дракслера

Полузащитник «Шальке-04» Юлиан Дракслер, над трансфером которого работает «Ювентус», может остаться в Бундеслиге и перейти в «Вольфсбург».

«Вольфсбург» продал Ивана Перишича и Кевина Де Брюйне и теперь располагает достаточными средствами, чтобы перебить предложение «Ювентуса» по Дракслеру. Туринцы предлагают за полузащитника 26 миллионов евро плюс бонусы.

Ситуация с этим трансфером должна проясниться в ближайшее время. Сообщается, что «Ювентус» готов рассмотреть и другие варианты усиления состава.