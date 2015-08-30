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    Семин: «Если бы «Анжи» проиграл «Спартаку», меня бы уволили»

    Главный тренер "Анжи" Юрий Семин поделился своими впечатлениями от судейства Михаила Вилкова в матче со "Спартаком".

    "Сейчас все признают, что пенальти в наши ворота не было, однако арбитр Вилков его назначил. Мне очень не нравится отношение судей к "Анжи" с нашего первого матча. Я жизнь прожил в футболе, повидал в нем очень многое и после первых минут игры всегда вижу, чего хочет судья. И на этот раз судейский настрой просматривался с первых же минут, хотя "Спартак" сейчас очень силен и в посторонней помощи не нуждается. В перерыве, чувствуя настроение Вилкова, я запретил футболистам даже приближаться к арбитру.

    Если бы "Анжи" проиграл этот матч, меня бы уволили. И вот невольно задаешься вопросом: тренер из-за так называемых ошибок арбитра может лишиться работы, а с самого судьи как с гуся вода – ни угрызений совести, ни наказания. Может быть, поэтому наших судей давно нет на чемпионатах мира и Европы?", - заявил Семин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.08.2015 14:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +29

      авалон 30 августа 2015, 22:34

      Спартак сейчас очень силен ,а мы не уступаем им ...

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 30 августа 2015, 20:41

      Пока не введут видеоповторы,как в хоккее,до тех пор все останется по-прежнему-сейчас на поле куча судей,только их количество не оправдывает качество !

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 30 августа 2015, 19:24

      Юрий Палыч радуйте нас всех своим профессиональным подходом к делу еще долгие годы!!!

      1
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 30 августа 2015, 18:42

      Даже, если бы и проиграли, этого нельзя было делать. Работа Семина видна, просто сразу ждать результат нереально, команда собрана на канун нового сезона, игроки больше половины новички. Я думаю всё будет постепенно по нарастающей.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 30 августа 2015, 17:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ох и неблагодарный ты же Юрий -спасли тебя от увольнения-а ты грязь льешь.

      -4
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 30 августа 2015, 16:24

      Ну уволят щас Аленичева,хотя,какая разница!

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 30 августа 2015, 16:14

      все правильно какая у нас РФПЛ продажная и двуличная такие же и судьи что тут взять такой и весь футбол

      -2
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      Рейтинг: +282

      cканер 30 августа 2015, 16:13

      долой московских судей,и будет честный чемпионат!

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 30 августа 2015, 14:52

      А так пора увольнять Аленя...)))

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > VIPded 30 августа 2015, 17:31

      Алень тебя по ходу воспитывал.По лексикону видно.

      6
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      Рейтинг: +29

      авалон 30 августа 2015, 14:34

      Умеет же в точку попасть Семин ,больше половину суди продажные

      1
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