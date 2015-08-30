Жиров: «В матче со «Спартаком» были бы рады и ничьей»

Защитник «Анжи» Александр Жиров признался, что футболисты его команды были бы рады и ничейному результату в матче седьмого тура чемпионата России с московским «Спартаком» (2:1).

«Давление «Спартака» было ощутимым. При счете 1:1 у нас тоже были шансы, в итоге мы ими и воспользовались. Хотя мы и ничьей были бы рады – сейчас каждое очко на вес золота. Нам нужно выправлять положение. Но в первую очередь это победа наших болельщиков, которые всегда за нас переживали. Героем матча я себя не считаю – вся команда герои.

«Спартак» – это хорошая команда, которая играет в комбинационный атакующий футбол. Мы знали о спартаковском футболе, который проповедует Дмитрий Аленичев. При этом «Спартак» тоже дает играть. В раздевалке ничего сверхъестественного не было, все поздравили друг друга с победой. Сейчас нужно дальше продолжать работать. Мы и до матча со «Спартаком» работали спокойно. Юрий Павлович говорил, что это психологический момент», – сказал Жиров.