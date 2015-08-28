Нобоа: «В «Ростов» приехал из-за Бердыева»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа, забивший победный гол в матче 7-го тура РФПЛ с «Амкаром», объяснил причины своего перехода в ростовский клуб.

– Прессинг « Ростова» – это установка тренера или команда себя так хорошо готова?

– В первую очередь установка тренера. Именно благодаря ему и команде удалось выиграть этот матч.

– Вы приехали в «Ростов» из-за наставника, с которым работали в «Рубине»?

– Стопроцентов только из-за тренера. Мне нравится его работа и его методы.

– По ходу первого тайма ростовчане редко били издалека, ваш гол – это экспромт?

– Тренер всегда просит нас бить издалека. Попытался быстро пробить – получилось здорово.

– Ваш удар – это везение или метили в верхний угол?

– Скажем так, наполовину удача и техника. Получилось здорово.

– Пару слов о новой команде?

– Команда тепло приняла. Здесь собраны великолепные игроки, которые помогают адаптироваться. Моя цель – играть, адаптироваться и помогать «Ростову».

– Каков максимум «Ростова»? Планируете бороться за еврокубки?

– Самое главное идти шаг за шагом. Хорошо, что мы укрепились в верхней части таблицы – надо продолжать в том же духе.