Кубок России. Армавирское «Торпедо» нанесло поражение СКА и другие результаты

Закончились сегодняшние матчи 1/32 финала Кубка России. "СКА-Энергия" разгромил «Белогорск», «Томь» на последних минутах драматичного матча уступила «Байкалу», а «Торпедо» из Армавира уверенно обыграло ростовский СКА.

Кубок России. 1/32 финала

Белогорск – СКА-Энергия – 0:4 (0:0)

Голы: 0:1 – Удалый, 70; 0:2 – Никифоров, 73; 0:3 – Имедашвили, 77; 0:4 – Кармазиненко, 90.

Байкал – Томь – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Погребняк, 18; 1:1 – Авагимян, 25; 2:1 – Майборода, 80; 2:2 – Немов, 82; 3:2 – Ющук, 90.

СКА Ростов – Торпедо Армавир – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – 4 Геперидзе, 4; 0:2 – Бугуи, 7.