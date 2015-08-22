«Спортинг» перед ЦСКА не справился с «Пасуш де Феррейрой»

Лиссабонский «Спортинг» в субботу провел поединок второго тура чемпионата Португалии. Напомним, что в среду португальцам предстоит сыграть в Химках ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против российского ЦСКА. Игрок хозяев Андре Каррильо в концовке первого тайма счет открыл, но удержать преимущество было не суждено. На 79-й минуте красную карточку у «Спортинга» получил Жоао Перейра, за чем последовал пенальти. Его реализовал Пеле.

Чемпионат Португалии. Примера. 2-й тур

Спортинг (Лиссабон) - Пасуш де Феррейра - 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 - Каррильо, 41; 1:1 - Пеле, 80 (с пенальти).

Спортинг: Патрисиу, Перейра, Жефферсон (Х. Силва, 72), Оливейра, Налдо, Мариу, Аквилани (А. Силва, 63), Каррильо, Слимани, Монтеро (Мартиньш, 46), Руис.