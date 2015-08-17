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    Гарай вызван в сборную для участия в турне по США

    Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино назвал игроков, которые примут участие в турне по США, сообщает официальный сайт аргентинской федерации футбола. В рамках поездки в Северную Америку команда проведет матчи с Боливией (4 сентября, Хьюстон) и Мексикой (8 сентября, Даллас). Отметим, что в списке 24 футболистов нашлось место защитнику "Зенита" Эсекиэлю Гараю.

    Полностью состав аргентинцев выглядит следующим образом: вратари – Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Гузман ("Тигрес", Мексика), Марчесин ("Сантос Лагуна", Мексика); защитники – Демикелис, Сабалета (оба - "Манчестер Сити", Англия), Отаменди ("Валенсия", Испания), Рохо ("Манчестер Юнайтед", Англия), Гарай ("Зенит", Россия), Ронкалья ("Дженоа", Италия), Каско ("Ньюэлл'с Олд Бойз"), Фунес Мори ("Ривер Плейт"); полузащитники – Маскерано ("Барселона", Испания), Пасторе, Ди Мария (оба – "ПСЖ", Франция), Банега ("Севилья", Испания), Гаго ("Бока Хуниорс"), Билья ("Лацио", Италия), Перейра ("Ювентус", Италия); нападающие Игуаин ("Наполи", Италия), Месси ("Барселона", Испания), Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Тевес ("Бока Хуниорс"), Ламела ("Тоттенхэм", Англия), Лавесси ("ПСЖ", Франция).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2015 17:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 августа 2015, 18:30

      везет Слуцкому Зенит будет ослаблен в самое сердце так что возьмут три очка без проблем

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Garrincha58 17 августа 2015, 18:36

      Да уж защита с Гараем и без разница, но лучше бы с ним интереснее смотреть.

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