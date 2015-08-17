Гарай вызван в сборную для участия в турне по США

Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино назвал игроков, которые примут участие в турне по США, сообщает официальный сайт аргентинской федерации футбола. В рамках поездки в Северную Америку команда проведет матчи с Боливией (4 сентября, Хьюстон) и Мексикой (8 сентября, Даллас). Отметим, что в списке 24 футболистов нашлось место защитнику "Зенита" Эсекиэлю Гараю.

Полностью состав аргентинцев выглядит следующим образом: вратари – Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Гузман ("Тигрес", Мексика), Марчесин ("Сантос Лагуна", Мексика); защитники – Демикелис, Сабалета (оба - "Манчестер Сити", Англия), Отаменди ("Валенсия", Испания), Рохо ("Манчестер Юнайтед", Англия), Гарай ("Зенит", Россия), Ронкалья ("Дженоа", Италия), Каско ("Ньюэлл'с Олд Бойз"), Фунес Мори ("Ривер Плейт"); полузащитники – Маскерано ("Барселона", Испания), Пасторе, Ди Мария (оба – "ПСЖ", Франция), Банега ("Севилья", Испания), Гаго ("Бока Хуниорс"), Билья ("Лацио", Италия), Перейра ("Ювентус", Италия); нападающие Игуаин ("Наполи", Италия), Месси ("Барселона", Испания), Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Тевес ("Бока Хуниорс"), Ламела ("Тоттенхэм", Англия), Лавесси ("ПСЖ", Франция).