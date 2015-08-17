Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Гарай вызван в сборную для участия в турне по США

    Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино назвал игроков, которые примут участие в турне по США, сообщает официальный сайт аргентинской федерации футбола. В рамках поездки в Северную Америку команда проведет матчи с Боливией (4 сентября, Хьюстон) и Мексикой (8 сентября, Даллас). Отметим, что в списке 24 футболистов нашлось место защитнику «Зенита» Эсекиэлю Гараю.

    Полностью состав аргентинцев выглядит следующим образом: вратари – Ромеро («Манчестер Юнайтед», Англия), Гузман («Тигрес», Мексика), Марчесин («Сантос Лагуна», Мексика); защитники – Демикелис, Сабалета (оба – «Манчестер Сити», Англия), Отаменди («Валенсия», Испания), Рохо («Манчестер Юнайтед», Англия), Гарай («Зенит», Россия), Ронкалья («Дженоа», Италия), Каско («Ньюэлл'с Олд Бойз»), Фунес Мори («Ривер Плейт»); полузащитники – Маскерано («Барселона», Испания), Пасторе, Ди Мария (оба – «ПСЖ», Франция), Банега («Севилья», Испания), Гаго («Бока Хуниорс»), Билья («Лацио», Италия), Перейра («Ювентус», Италия); нападающие Игуаин («Наполи», Италия), Месси («Барселона», Испания), Агуэро («Манчестер Сити», Англия), Тевес («Бока Хуниорс»), Ламела («Тоттенхэм», Англия), Лавесси («ПСЖ», Франция).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2015 17:30
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Garrincha58
    1439825412
    везет Слуцкому Зенит будет ослаблен в самое сердце так что возьмут три очка без проблем
    Ответить
    ologreds
    1694997376
    numo439326
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+