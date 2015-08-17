Гарай вызван в сборную для участия в турне по США

Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино назвал игроков, которые примут участие в турне по США, сообщает официальный сайт аргентинской федерации футбола. В рамках поездки в Северную Америку команда проведет матчи с Боливией (4 сентября, Хьюстон) и Мексикой (8 сентября, Даллас). Отметим, что в списке 24 футболистов нашлось место защитнику «Зенита» Эсекиэлю Гараю.

Полностью состав аргентинцев выглядит следующим образом: вратари – Ромеро («Манчестер Юнайтед», Англия), Гузман («Тигрес», Мексика), Марчесин («Сантос Лагуна», Мексика); защитники – Демикелис, Сабалета (оба – «Манчестер Сити», Англия), Отаменди («Валенсия», Испания), Рохо («Манчестер Юнайтед», Англия), Гарай («Зенит», Россия), Ронкалья («Дженоа», Италия), Каско («Ньюэлл'с Олд Бойз»), Фунес Мори («Ривер Плейт»); полузащитники – Маскерано («Барселона», Испания), Пасторе, Ди Мария (оба – «ПСЖ», Франция), Банега («Севилья», Испания), Гаго («Бока Хуниорс»), Билья («Лацио», Италия), Перейра («Ювентус», Италия); нападающие Игуаин («Наполи», Италия), Месси («Барселона», Испания), Агуэро («Манчестер Сити», Англия), Тевес («Бока Хуниорс»), Ламела («Тоттенхэм», Англия), Лавесси («ПСЖ», Франция).