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    • Гвардиола: «За последние три года Швайнштайгер ни разу не был в хорошей форме»

    Гвардиола: «За последние три года Швайнштайгер ни разу не был в хорошей форме»

    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола объяснил, почему он решил расстаться с опорным полузащитником Бастианом Швайнштайгером, который подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».
    «Я абсолютно уверен, что если у него не будет осложнений из-за травм, он будет очень успешно выступать за «Манчестер Юнайтед». Он игрок самого высокого класса.
    К сожалению, за последние три года он ни разу не был в хорошей форме. Но я надеюсь, что он будет хорошо играть за «МЮ». Я желаю ему удачи», — пояснил наставник мюнхенской команды.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    03.08.2015 23:29
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    Комментарии (7)
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    Кукуха
    1438633843
    Швайни оооочень пригодится МЮ!!!
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    kislyi
    1438633871
    Гвардиола обескровливает Баварию)))
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    kislyi
    1438633913
    Гвардиола обескровливает баварию
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    mdu86
    1438634208
    Удачи Бастиану в МЮ! Надеюсь он принесет пользу красным дьяволам!
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    Сантус
    1438642710
    В переводе:Я впарил МЮ игрока,в возвращение былых кондиций которого не верю.)
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    23expert23
    1438671403
    за последние 2 года Гвардиола не был в хорошей форме, и вообще шол бы он в манчестер сити!
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    ologreds
    1694997482
    numo437712
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