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Олег Иванов: «Революции в «Тереке» нет»

3 августа 2015, 12:28
3

Полузащитник грозненского «Терека» Олег Иванов опроверг информацию, что в команде присутствуют настроения, направленные против главного тренера Рашида Рахимова.
«Никакой революции в «Тереке» нет. Никаких бастующих с красными флагами, плакатами и транспарантами я тоже не видел. Обычная, рабочая обстановка. Коллектив у нас нормальный, сложившийся. Я бы не сказал, что мы совсем неудачно начали сезон. В матче с «Ростовом» спаслись, а с «Кубанью» не удержали победу. Могли бы сейчас иметь в активе четыре очка, а не два. Что до поражения «Зениту», то если разбираться — питерцы чемпионы России и по праву занимают лидирующее место в турнирной таблице. К примеру, они крупно обыграли «Урал», который на данном этапе смотрится очень прилично. За счет высокого исполнительского мастерства и наших ошибок соперник добился нужного результата», - сказал футболист.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ахмат Иванов Олег
Комментарии (3)
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AK--47
1438597966
Терек немного на распутье.
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DISHNO
1438602925
Все будет ОК !!!
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nahan
1438603488
Шум из ничего умеют создавать те, кому это выгодно.
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