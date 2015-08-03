Олег Иванов: «Революции в «Тереке» нет»

Полузащитник грозненского «Терека» Олег Иванов опроверг информацию, что в команде присутствуют настроения, направленные против главного тренера Рашида Рахимова.





«Никакой революции в «Тереке» нет. Никаких бастующих с красными флагами, плакатами и транспарантами я тоже не видел. Обычная, рабочая обстановка. Коллектив у нас нормальный, сложившийся. Я бы не сказал, что мы совсем неудачно начали сезон. В матче с «Ростовом» спаслись, а с «Кубанью» не удержали победу. Могли бы сейчас иметь в активе четыре очка, а не два. Что до поражения «Зениту», то если разбираться — питерцы чемпионы России и по праву занимают лидирующее место в турнирной таблице. К примеру, они крупно обыграли «Урал», который на данном этапе смотрится очень прилично. За счет высокого исполнительского мастерства и наших ошибок соперник добился нужного результата», - сказал футболист. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!