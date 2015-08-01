Гасилин: «На базе «Шальке» меня встретили как родного»

Чемпион Европы среди игроков до 17 лет и серебряный призер юношеского Euro U-19 Алексей Гасилин, который на правах аренды перешел из «Зенита» в «Шальке», рассказал о своих первых днях в стане нового клуба.



«На базе меня встретили как родного. Бодо познакомил меня, кажется, со всем персоналом. Ну и, конечно, с командой. Сейчас я тренируюсь с «Шальке-II», эта команда играет в четвертом по силе дивизионе Германии. Главный тренер – Юрген Лугингер. Веселый мужик, но в то же время строгий – понимаю, что у него в кармане есть и кнут, и пряник. Сказал, что верит в меня и посоветовал отлепиться от переводчика и чаще говорить по-немецки».



Гасилин перешел в «Шальке»





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