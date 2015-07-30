Дмитрий Черышев: «Если бы Эмери и Дзюба встретились, нормально поговорили бы»

Дмитрий Черышев, вошедший в тренерский штаб "Севильи", высказал мнение об эпизоде, произошедшем в период работы Унаи Эмери в "Спартаке", когда нападающий москвичей Артем Дзюба назвал испанского специалиста "тренеришкой".

"Знаю всe это, но в тот момент Дзюба был обижен, не играл, на лавочке сидел, его тогда даже не выпустили. Потому и высказался с этим своим резким мнением. Ну высказался и высказался. 11 человек тренером довольны, 11 – нет. Кого-то обижать не хочу, надо забыть про эту ситуацию.

Если бы они встретились с Артeмом, нормально поговорили бы, посмеялись. Однозначно никакой стычки и вообще никаких проблем бы не было. Надо знать, что собой представляет Эмери, какой это добродушный человек" - сказал черышев "Советскому спорту".