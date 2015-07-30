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  • Дмитрий Черышев: «Если бы Эмери и Дзюба встретились, нормально поговорили бы»

Дмитрий Черышев: «Если бы Эмери и Дзюба встретились, нормально поговорили бы»

30 июля 2015, 01:28
18

Дмитрий Черышев, вошедший в тренерский штаб "Севильи", высказал мнение об эпизоде, произошедшем в период работы Унаи Эмери в "Спартаке", когда нападающий москвичей Артем Дзюба назвал испанского специалиста "тренеришкой".

"Знаю всe это, но в тот момент Дзюба был обижен, не играл, на лавочке сидел, его тогда даже не выпустили. Потому и высказался с этим своим резким мнением. Ну высказался и высказался. 11 человек тренером довольны, 11 – нет. Кого-то обижать не хочу, надо забыть про эту ситуацию.
Если бы они встретились с Артeмом, нормально поговорили бы, посмеялись. Однозначно никакой стычки и вообще никаких проблем бы не было. Надо знать, что собой представляет Эмери, какой это добродушный человек" - сказал черышев "Советскому спорту".
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Источник: «Советский спорт»
Испания. Примера Испания Севилья Дзюба Артем Эмери Унаи Черышев Дмитрий
Комментарии (18)
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Serjinho
1438211094
ситуацію? что за хохловские выходки на русском сайте?
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Мастер25-17
1438211104
Хватит вставлять эти дебильные хохляцкие буковки!
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alexxxi
1438218645
О чём?
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112910415
1438224741
подружились бы
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nahan
1438227816
Этот "тренеришка" дважды ЛЕ взял уже...
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Avaretz
1438234375
Значит правильно делал
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REDWHITE_
1438236157
Надо знать, что собой представляет Эмери, какой это добродушный человек" - сказал черышев "Советскому спорту". *********** А почему Черышев с маленькой буквы??? Он же не игрок зенита!))
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MaxSpartakM
1438237349
Тема ч м о а Эмери гений своей работы! Их не приятно даже в одном предложении читать! Тема прости....ка с другой планеты!!! желаю тебе одного, что бы ты превратился в БОМЖа, и метался по стране как Денисов Аршавин, Кержаков, Быстров, Анюков! и тому подобным отброскам Газаеба!
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Hexenwind
1438237705
Эмери с этим г..вном даже разговаривать бы не стал!
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Стелс007
1438241021
Выпили бы балтики вместе по чарочке
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