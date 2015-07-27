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  • Карпин: «Футбол сегодня был в Армавире - футбол в Краснодаре меня не волнует»

Карпин: «Футбол сегодня был в Армавире - футбол в Краснодаре меня не волнует»

27 июля 2015, 20:45
12

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин поделился впечатлениями от домашнего матча 4-го тура ФНЛ с «Соколом» (0:0). Карпин отметил, что не хотел вчера поехать в Краснодар на матч РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком», который завершился минимальной победой красно-белых:

«Начну с позитивного – мы опять сыграли на ноль. Работы непочатый край с точки зрения организации игры, особенно в атаке. Надо приводить к общему знаменателю физподготовку игроков – у нас каждый матч отпадает по пять человек. Ребята молодцы, на жилах стараются, добиваются результата. Подготовки к сезону не было, так что 0:0 – это удовлетворительный результат.

Мне приятно, что пришло столько народу. Для Армавира это праздник. Поздравляю всех, что взяли очко. Чудес в футболе не бывает, но - четыре матча без пропущенных голов.

Хотелось ли мне вчера поехать в Краснодар? Нет. Футбол был сегодня здесь, а футбол в Краснодаре меня не волнует», - передает слова Карпина "Чемпионат".

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ ФНЛ Армавир Сокол
Комментарии (12)
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Parham
1438019309
Мистер ИКС!! Ты заставляешь на на ничейки ставить в твоих матчах!!!
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maximka7
1438020760
молодец валерка!!!!!
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серИт
1438023301
п до рмон
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KoLyaNN
1438023496
Автору статьи нужно подтянуть культуру речи...
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sir_Alex
1438024878
Правильно, надеюсь, он в "Спартаке" больше не появится НИКОГДА!
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RIR68
1438029963
из всего спартака Валерика интересуют только 250 федуновских ляма!
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112910415
1438051239
работай-победишь!
Ответить
Chuyskiy Spartanec
1438054016
Валера обиженку что ли включил???
Ответить
nahan
1438058255
Волера в своем репертуаре...
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