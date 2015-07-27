Карпин: «Футбол сегодня был в Армавире - футбол в Краснодаре меня не волнует»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин поделился впечатлениями от домашнего матча 4-го тура ФНЛ с «Соколом» (0:0). Карпин отметил, что не хотел вчера поехать в Краснодар на матч РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком», который завершился минимальной победой красно-белых:



«Начну с позитивного – мы опять сыграли на ноль. Работы непочатый край с точки зрения организации игры, особенно в атаке. Надо приводить к общему знаменателю физподготовку игроков – у нас каждый матч отпадает по пять человек. Ребята молодцы, на жилах стараются, добиваются результата. Подготовки к сезону не было, так что 0:0 – это удовлетворительный результат.



Мне приятно, что пришло столько народу. Для Армавира это праздник. Поздравляю всех, что взяли очко. Чудес в футболе не бывает, но - четыре матча без пропущенных голов.



Хотелось ли мне вчера поехать в Краснодар? Нет. Футбол был сегодня здесь, а футбол в Краснодаре меня не волнует», - передает слова Карпина "Чемпионат".



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