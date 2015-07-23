МКЧ. «Челси» проиграл «Нью-Йорк Ред Буллз»

Лондонский «Челси» уступил американскому клубу в рамках Международного кубка чемпионов.
23 июля. Нью-Джерси. Стадион «Ред Булл Арена»
Нью-Йорк Ред Буллз (США) - Челси (Англия) - 4:2 (1:0)
Голы: 0:1 — Реми, 27; 1:1 - Кастелланос, 57; 2:1 - Адамс, 70; 3:1 - Дэвис, 73; 3:2 - Азар, 75; 4:2 - Дэвис, 77.
Челси: Куртуа (Бегович, 46), Иванович (Коста, 46). Зума, Кэйхилл (Лофтус-Чик, 46), Аспиликуэта, Фабрегас (Азар, 46), Оби Микел (Рамирес, 46), Мозес (Матич, 46), Оскар, Траоре (Эйна, 46 (Соланке, 73)), Реми (Терри, 46).
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Источник: Бомбардир.ру