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МКЧ. «Челси» проиграл «Нью-Йорк Ред Буллз»

23 июля 2015, 06:46
10

Лондонский «Челси» уступил американскому клубу в рамках Международного кубка чемпионов.
23 июля. Нью-Джерси. Стадион «Ред Булл Арена»
Нью-Йорк Ред Буллз (США) - Челси (Англия) - 4:2 (1:0)
Голы: 0:1 — Реми, 27; 1:1 - Кастелланос, 57; 2:1 - Адамс, 70; 3:1 - Дэвис, 73; 3:2 - Азар, 75; 4:2 - Дэвис, 77.
Челси: Куртуа (Бегович, 46), Иванович (Коста, 46). Зума, Кэйхилл (Лофтус-Чик, 46), Аспиликуэта, Фабрегас (Азар, 46), Оби Микел (Рамирес, 46), Мозес (Матич, 46), Оскар, Траоре (Эйна, 46 (Соланке, 73)), Реми (Терри, 46).

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Источник: Бомбардир.ру
Международный кубок чемпионов Англия Челси Нью-Йорк Ред Буллз
Комментарии (10)
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112910415
1437624911
довольно круто!
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neomessi
1437625313
ого, неожиданно !
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The_BESTolo4b
1437626190
икарус дал сбой
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Челси 23
1437626849
жалко Беговича,столько косяков в дебютном матче
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Miha
1437631040
Веселый матч был. Челси вполне за 50 минут могли штук 5 забить но не удалось. А потом вышел Бегович и понеслась...
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киэнджин
1437633904
это все новая не голубая форма виновата
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DXTK
1437636304
На поле столкнулись Красные быки и Синий автобус, в итоге Быки устояли, а Автобус вылетел в кувет. Челси в свое оправдание может лишь сказать, что главное не победа, а участие в турнире, но уж слишком много голов они пропустили. Куча непонятных замен, явно не продуманная тактика, игроки не были заинтересованы в победе, видимо бонусов им не пообещали, все это вылилось в разгром. Видимо Н/Й Буллз посмотрели матч на кубок Англии с Бредфордом и сделали правильные выводы забив 4 мяча. Интересно что за футбольные гиганты играют в Красных Быках, раз они камня на камне не оставили от Чемпиона АПЛ. В этом матче могу поздравить Азара который снова забивает, Молодцом.
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Serjinho
1437640787
неудивительно, апл уже давненько уступает топ-лигам в уровне футбола. как оказывается, и не только им
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SaLaBoN
1437646460
Бегович конечно не порадовал... пока что. =) А так, конечно, мяч не шел в ворота Ред Буллз, столько было моментов 100%. Но матч был очень неплохой и показательный в плане готовности и набора хода перед стартом АПЛ. Особенно отметил для себя зрелую работу на поле Мозеса и Траоре. Отличный товарищеский матч.)
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