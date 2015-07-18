«Чикаго Файр» готов предложить Дрогба контракт на полтора года

Одним из вариантов продолжения карьеры нападающего Дидье Дрогба может стать MLS, сообщает ESPN. 37-летний форвард попал в сферу интересов "Чикаго Файр", который готов предложить футболисту 18-месячный контракт с зарплатой примерно 2,5 миллиона долларов в год.





На данный момент Дрогба, у которого истек срок контракта с "Челси", находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне на его счету 7 голов в 40 матчах во всех турнирах.