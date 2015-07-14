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    Кобелев: " Из-за огромной задолженности мы должны минимизировать расходы"

    Новый главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев поделился мыслями о трансферной политике клуба и сообщил, что москвичам придется минимизировать расходы.

    "На сегодняшний день нам надо консолидировать всех наших игроков на достижение результата. М’Вилла тренировался с января-февраля, если я не ошибаюсь, то есть практически полгода. Дьяков – эта сделка обговаривалась тоже до меня. Я в эти сделки ни коим образом не влезал и в них не участвовал. На сегодняшний день ни одного ни второго в команде не будет.
    В сегодняшней ситуации, для того, чтобы нам усилиться, первое, что нам нужно сделать – это разобраться с теми футболистами, которые у нас есть. Я уже сказал, что в тренировках принимает участие 25 человек. Если смотреть по составу, который играл и по тем минутам и играм, которые провел, то, в основном – это 14-15 человек, которые могут считаться игроками основного состава, которые играют достаточное количество игрового времени. Все остальные или выходят на замену или играют от раза к разу, поэтому первое, что сейчас необходимо – это, конечно, разобраться с теми футболистами, которые у нас есть.
    Мы оказались в очень непростой ситуации. И на сегодняшний день УЕФА четко дала нам рекомендации по выходу из этого положения, в котором оказалось «Динамо» за последние годы. А вектор развития он такой и о нем уже везде писали, говорили и все об этом знают – огромная задолженность. Поэтому первое – мы должны минимизировать расходы клуба за счет оптимизации игроков, за счет подтягивания молодых. Наша спортивная задача в этом и заключается" , - цитирует Кобелева "Спорт FM.

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    Источник: Спорт FM

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    14.07.2015 19:20
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 15 июля 2015, 08:23

      Теперь ФК Динамо вынуждено будет экономить и использовать тех игроков, которые уже имеются! Спасибо можно сказать Ротенбергу и тем, кто привел бело-голубых к такому положению(

      0
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      Рейтинг: +114

      zen it 15 июля 2015, 00:18

      нет уверенности в завтрашнем Дне)))

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 июля 2015, 23:34

      В Динамо как всегда, то с корабля на бал, то с бала на корабль, что то среднее не бывает, эти грабли у руководство самые любимые.

      1
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      Рейтинг: +65

      игорь привет 14 июля 2015, 23:10

      Все таки финансовый фэер плей это просто великая удача для наших ворюг. Хоть бы помогло чуток бревнам футболерам платить адекватные зарплаты. Их надо резать в сотни раз. Для россиян отдельные контракты, эти ночные алкаши бесполезны. Им чем больше платишь, тем хуже. Проверено у меня на работе. Сварщику от Бога платил в десятки раза больше оклада, уходил в запой. Платил меньше оклада, начинал пахать. Такая русская действительность, это надо принять просто для русских футболеров. Тем более они бревна в футболе и еще при этом не пашут на тренировках и на поле. Иностранцев брать только сильней на порядок и платить им соответственно. Вести просто работу с разъяснениями, что бы кучка уродов Россиян завистников платежной ведомости Халку , как в зените, не обвалили умышленно игру и поставленные задачи. Просто менять контрактную основу и жесткие потолки зарплат.

      1
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      Рейтинг: +145

      WhiteLuckyBuster 14 июля 2015, 22:25

      не позавидуешь ему,принял расстроенное хозяйство

      0
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      Рейтинг: +630

      tiss 14 июля 2015, 22:18

      Да уж!Запах черчесовского и аджоевского,гоVна ещё долго выветриваться будет.

      0
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      Рейтинг: +185

      Bobus 14 июля 2015, 22:13

      теперь там всем уборщицам и дворникам зарплаты урежут

      0
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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 14 июля 2015, 21:55

      кароче в Динамо останутся 5 футболистов с зарплатой суммарно в 20 млн. евро и еще 15 с зарплатой суммарно в 4 раза меньше.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 14 июля 2015, 21:55

      очень суровые времена

      0
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      Рейтинг: +45

      vladimirtsar 14 июля 2015, 21:48

      Тяжело будет.

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