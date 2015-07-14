Кобелев: « Из-за огромной задолженности мы должны минимизировать расходы»

Новый главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мыслями о трансферной политике клуба и сообщил, что москвичам придется минимизировать расходы.

«На сегодняшний день нам надо консолидировать всех наших игроков на достижение результата. М’Вилла тренировался с января-февраля, если я не ошибаюсь, то есть практически полгода. Дьяков – эта сделка обговаривалась тоже до меня. Я в эти сделки ни коим образом не влезал и в них не участвовал. На сегодняшний день ни одного ни второго в команде не будет.



В сегодняшней ситуации, для того, чтобы нам усилиться, первое, что нам нужно сделать – это разобраться с теми футболистами, которые у нас есть. Я уже сказал, что в тренировках принимает участие 25 человек. Если смотреть по составу, который играл и по тем минутам и играм, которые провел, то, в основном – это 14-15 человек, которые могут считаться игроками основного состава, которые играют достаточное количество игрового времени. Все остальные или выходят на замену или играют от раза к разу, поэтому первое, что сейчас необходимо – это, конечно, разобраться с теми футболистами, которые у нас есть.