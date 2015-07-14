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    • Кобелев: « Из-за огромной задолженности мы должны минимизировать расходы»

    Кобелев: « Из-за огромной задолженности мы должны минимизировать расходы»

    Новый главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мыслями о трансферной политике клуба и сообщил, что москвичам придется минимизировать расходы.

    «На сегодняшний день нам надо консолидировать всех наших игроков на достижение результата. М’Вилла тренировался с января-февраля, если я не ошибаюсь, то есть практически полгода. Дьяков – эта сделка обговаривалась тоже до меня. Я в эти сделки ни коим образом не влезал и в них не участвовал. На сегодняшний день ни одного ни второго в команде не будет.
    В сегодняшней ситуации, для того, чтобы нам усилиться, первое, что нам нужно сделать – это разобраться с теми футболистами, которые у нас есть. Я уже сказал, что в тренировках принимает участие 25 человек. Если смотреть по составу, который играл и по тем минутам и играм, которые провел, то, в основном – это 14-15 человек, которые могут считаться игроками основного состава, которые играют достаточное количество игрового времени. Все остальные или выходят на замену или играют от раза к разу, поэтому первое, что сейчас необходимо – это, конечно, разобраться с теми футболистами, которые у нас есть.
    Мы оказались в очень непростой ситуации. И на сегодняшний день УЕФА четко дала нам рекомендации по выходу из этого положения, в котором оказалось «Динамо» за последние годы. А вектор развития он такой и о нем уже везде писали, говорили и все об этом знают – огромная задолженность. Поэтому первое – мы должны минимизировать расходы клуба за счет оптимизации игроков, за счет подтягивания молодых. Наша спортивная задача в этом и заключается» , – цитирует Кобелева «Спорт FM.

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    Источник: Спорт FM

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    14.07.2015 19:20
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    Комментарии (48)
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    112910415
    1436900106
    очень суровые времена
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    АрсенБурбулятр
    1436900127
    кароче в Динамо останутся 5 футболистов с зарплатой суммарно в 20 млн. евро и еще 15 с зарплатой суммарно в 4 раза меньше.
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    Bobus
    1436901204
    теперь там всем уборщицам и дворникам зарплаты урежут
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    tiss
    1436901538
    Да уж!Запах черчесовского и аджоевского,гоVна ещё долго выветриваться будет.
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    WhiteLuckyBuster
    1436901932
    не позавидуешь ему,принял расстроенное хозяйство
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    игорь привет
    1436904656
    Все таки финансовый фэер плей это просто великая удача для наших ворюг. Хоть бы помогло чуток бревнам футболерам платить адекватные зарплаты. Их надо резать в сотни раз. Для россиян отдельные контракты, эти ночные алкаши бесполезны. Им чем больше платишь, тем хуже. Проверено у меня на работе. Сварщику от Бога платил в десятки раза больше оклада, уходил в запой. Платил меньше оклада, начинал пахать. Такая русская действительность, это надо принять просто для русских футболеров. Тем более они бревна в футболе и еще при этом не пашут на тренировках и на поле. Иностранцев брать только сильней на порядок и платить им соответственно. Вести просто работу с разъяснениями, что бы кучка уродов Россиян завистников платежной ведомости Халку , как в зените, не обвалили умышленно игру и поставленные задачи. Просто менять контрактную основу и жесткие потолки зарплат.
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    FanatSerj
    1436906092
    В Динамо как всегда, то с корабля на бал, то с бала на корабль, что то среднее не бывает, эти грабли у руководство самые любимые.
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    zen it
    1436908688
    нет уверенности в завтрашнем Дне)))
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    alessios1990
    1436937810
    Теперь ФК Динамо вынуждено будет экономить и использовать тех игроков, которые уже имеются! Спасибо можно сказать Ротенбергу и тем, кто привел бело-голубых к такому положению(
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    ologreds
    1694997613
    numo435679
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