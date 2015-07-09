Палкин: "Бернард отсутствовал из-за проблем со здоровьем"

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал возвращение в команду полузащитника Бернарда. Напомним, бразилец уже не впервые приезжает после отпуска значительно позже назначенного времени.

"Бернард отсутствовал чисто из-за проблем по здоровью, у него были камни в почках. Мы имели связь с доктором, который выводил эти камни. На данный момент с бразильцем все в порядке. Никаких вопросов по дисциплине к нему нет", – сказал Палкин в интервью "Футбол1".



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.