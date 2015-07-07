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    Щенников имел предложение от "Шальке", но отказал

    Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников записал видеопризыв болельщикам команды, чтобы те активнее покупали сезонные абонементы красно-синих, где сделал одно небольшое признание.

    "Я отказал "Шальке" затем, чтобы играть при полных трибунах в ЦСКА. На новом стадионе. Поддержите команду и купите абонемент на все матчи нашей команды в новом сезоне", - сказал Щенников.

    ЦСКА начнет сезон домашней игрой против "Рубина".

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    Источник: Instagram

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    07.07.2015 19:14
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    Комментарии162
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 8 июля 2015, 22:12

      А ко мне вчера представители Байера приезжали контракт подписывать, но я отказал.

      0
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      Рейтинг: +13

      alex27 8 июля 2015, 12:26

      На цска ходит от силы 10-12 тыс. болельщиков , а в Германии полные трибуны!!! И пахать там надо в каждом матче и на тренировках, а денег(главный вопрос) меньше платят, да еще налоги

      2
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      Рейтинг: +234

      CL2014 8 июля 2015, 09:58

      Ааа конечно)) там ведь родного лимита нету помогать русским ходить по полю, а еще там копейки платят пл сравнению в РПЛ)

      3
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      Рейтинг: +15

      eddy007 8 июля 2015, 09:46

      Молодец Жора. Зачем тебе средняк немецкий. Лучше в ЦСКА за титулы бороться

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 8 июля 2015, 06:33

      И правильно кстати сделал! Не считаю, что он сможет вытеснить из основы боснийца Колашинаца. А в ЦСКА он на мой взгляд игрок основы) Хотя такого шанса поиграть в Европе у Георгия, возможно, больше и не будет.

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      Рейтинг: +625

      el barsa 8 июля 2015, 06:23

      А В ШАЛЬКЕ ЗНАЮТ О ТОМ ЧТО ОНИ ХОТЕЛИ ЕГО ПОДПИСАТЬ?

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      Рейтинг: +23

      Zanuda-MU forever 8 июля 2015, 01:11

      ну и дурак ! если не брехло конечно , зассал конкуренции , чтоб на банке не осесть .

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      Рейтинг: +2858

      nemolod 7 июля 2015, 23:26

      Еще неизвестно,кто кому отказал...

      0
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      Рейтинг: +102

      Silva11 7 июля 2015, 23:13

      красава, в Шашлыке бы зарыл свой талант

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      Рейтинг: +886

      Великолепный 7 июля 2015, 23:02

      Правильно сделал)) ЦСКА самый титулованный клуб России! зачем ему Шальке))

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