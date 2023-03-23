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Дик Адвокат
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
1
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
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Все новости
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
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14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
1
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
2
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
6
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
4
10:53
Фото
Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
8
10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
1
10:20
Видео
Игроку «Вест Хэма» пришлось убегать от собаки своего одноклубника
1
10:17
Конкурс прогнозов
Сделает ли Хвича шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов? Угадайте исход матча и поборитесь за 100 000 рублей!
10:13
У «Манчестер Сити» 9 побед подряд с общим счетом 34:3
1
10:07
«Манчестер Сити» показал худший процент владения мячом при Гвардиоле на «Этихаде»
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Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
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Уехал футболист из РПЛ или нет?
Дик Адвокат - статьи
Тренер
Имя
Дик
Фамилия
Адвокат
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
27 сентября 1947
Статистика
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Статьи
Посты
23.03.2023 14:03
Где сейчас тренеры, которые работали в «Зените» в XXI веке: ралли в Португалии, разгром Серии А с Хвичей и победа на Евро
Рассказываем обо всех.
28.06.2019 14:25
Панические атаки, депрессии, ссоры с тренерами. У Домингеса была очень непростая карьера
История одного из лучших легионеров в истории РПЛ.
3
20.12.2018 18:35
Как сейчас дела у Капелло, Адвоката и Хиддинка
Они изменили российский футбол, а теперь почти ушли на пенсию.
7
06.12.2017 19:05
«У вас очень крутой президент». Главные истории о Путине и футболе
Он объявил об участии в выборах.
95
11.11.2017 09:00
Первому чемпионству «Зенита» − 10 лет. Это было незабываемо
Тимофей Яценко возвращает наш 2007-й.
22
19.09.2017 00:05
«Каждый день живем как последний». Как бывший игрок «Зенита» борется со страшной болезнью
Фернандо Риксен дрался, хулиганил и помогал «Зениту» добывать первые трофеи. А теперь он каждый день теряет подвижность и силы из-за жуткого диагноза.
26
18.03.2017 18:30
Каким мы запомним Дика Адвоката, который уходит из футбола
Дик Адвокат объявил о завершении тренерской карьеры. «Бомбардир» вспоминает главные подвиги Маленького генерала.
5
25.12.2016 15:30
«Он живет по своим правилам». Зачем «Спартак» возвращает Эменике
«Спартак» ведет переговоры по Луису Адриано и надеется забрать из «Фенербахче» Эменике. Европейские издания сообщают, что форвард уже вылетел в Москву. «Бомбардир» отвечает на главные вопросы по возможному трансферу.
3
19.12.2016 21:20
«Зенит» купит Лунева. Буффон намерен играть до 2043 года. Дайджест событий дня
«Спартак» ведет переговоры с Джикией. Чемпион Турции может приобрести Майкона. Эменике буянит в «Фенербахче». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
8
11.12.2016 13:30
5 очков отрыва и другие сходства между прошлой и нынешней чемпионскими гонками «Спартака» и «Зенита»
Отрыв, опытный тренер против начинающего, самоустранение ЦСКА и «Локомотива» и кое-что еще. Прошлый раз «Спартак» и «Зенит» бились за чемпионство вместе девять лет назад. «Бомбардир» вспоминает, чем та чемпионская гонка похожа на нынешнюю.
11
17.08.2016 22:30
Каррера возглавил «Спартак». «Краснодар» остался без Мамаева и Вандерсона. Дайджест событий дня
Ромуло может переехать в Турцию. Гарай хочет вернуться в «Бенфику». В ЦСКА этим летом не будет новичков. «Бомбардир» собрал все новости дня в одном материале.
19
16.08.2016 21:00
Черчесов не вызвал в сборную России Кокорина и Мамаева. «Спартак» возглавит Каррера. Дайджест событий дня
«Кубань» расстанется с Петреску. Чорлука остается в «Локомотиве». «Реал» нацелился на Фабрегаса. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
7
15.08.2016 21:15
Бердыев консультирует «Ростов». ЦСКА продаст Караваева. Дайджест событий дня
Адвокат возглавит «Фенербахче». Подольски завершил карьеру в сборной. «Лацио» достиг договоренности по Баштушу. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
9
11.07.2016 19:00
Рейтинг: Семак, Бердыев, женщина — кто будет тренировать сборную России?
«Бомбардир» предлагает вам самим выбрать нового главного тренера сборной России. Вдруг РФС прислушается?
22
05.07.2016 13:00
Кто будет тренировать сборную России
Леонид Слуцкий ушел с поста тренера сборной России. «Бомбардир» изучил российскую прессу и собрал все фамилии, одна из которых − правильный ответ на главный вопрос года.
16
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