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    • Петржела объяснил, почему «Локомотиву» нет смысла оставлять Дзюбу в команде

    Петржела объяснил, почему «Локомотиву» нет смысла оставлять Дзюбу в команде

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе уже не нужен футбол.

    «Не слежу за карьерой Дзюбы и не знаю, когда он в последний раз забивал. Если Артем постоянно участвует в шоу и не тренируется, не играет как прежде – значит, ему уже не нужен футбол, он сделал свой выбор. Наверное, этот сезон станет для него последним в РПЛ. Нет смысла оставлять в команде футболиста, который не играет», – сказал Петржела.

    • В нынешнем сезоне Дзюба провел 26 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.
    • Контракт игрока с «Локомотивом» истекает по завершении сезона.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1714630590
    Спросили у слепого. За Дзюбой не слежу , но оценку дам. Это как ? РБ Спорт это днище, ну для бомбардира наверно авторитет , раз часто используют их посты
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