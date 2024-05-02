Петржела объяснил, почему «Локомотиву» нет смысла оставлять Дзюбу в команде

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе уже не нужен футбол.
«Не слежу за карьерой Дзюбы и не знаю, когда он в последний раз забивал. Если Артем постоянно участвует в шоу и не тренируется, не играет как прежде – значит, ему уже не нужен футбол, он сделал свой выбор. Наверное, этот сезон станет для него последним в РПЛ. Нет смысла оставлять в команде футболиста, который не играет», – сказал Петржела.
- В нынешнем сезоне Дзюба провел 26 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.
- Контракт игрока с «Локомотивом» истекает по завершении сезона.