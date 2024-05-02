Зарема высказалась о сохранении Слишковича на посту главного тренера «Спартака»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила победу команды в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России с «Динамо» (2:0).

«Это победа имени Луки Каттани. Кто знает, тот поймет. А кого? Эшуорта? Или Амарала? Столько миллионов было потрачено практически за два года и всего два новых игрока в старте.

Если Слишкович будет и дальше выпускать состав максимально приближенный к трофейному кубковому, «Спартак» пройдет всех конкурентов. И если руководство не начнет водить хороводы вокруг Слишковича, как это было с Абаскалем, то он останется в полном здравии, и почему бы не дать шанс?

Наши парни молодцы: Маслов вернулся в строй, Денисов. Может, хватит везти непонятных иностранцев, а дать ребятам развиваться и зажигать на поле. Лука за полгода работы помог выиграть и сегодня. Удачи его «ПСЖ» в Лиге чемпионов», – сказала Салихова.