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    • Зарема высказалась о сохранении Слишковича на посту главного тренера «Спартака»

    Зарема высказалась о сохранении Слишковича на посту главного тренера «Спартака»

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила победу команды в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России с «Динамо» (2:0).

    «Это победа имени Луки Каттани. Кто знает, тот поймет. А кого? Эшуорта? Или Амарала? Столько миллионов было потрачено практически за два года и всего два новых игрока в старте.

    Если Слишкович будет и дальше выпускать состав максимально приближенный к трофейному кубковому, «Спартак» пройдет всех конкурентов. И если руководство не начнет водить хороводы вокруг Слишковича, как это было с Абаскалем, то он останется в полном здравии, и почему бы не дать шанс?

    Наши парни молодцы: Маслов вернулся в строй, Денисов. Может, хватит везти непонятных иностранцев, а дать ребятам развиваться и зажигать на поле. Лука за полгода работы помог выиграть и сегодня. Удачи его «ПСЖ» в Лиге чемпионов», – сказала Салихова.

    • Каттани занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря 2021-го по июль 2022 года.
    • Красно-белые сыграют в финале Пути регионов Кубка России с победителем матча «Ростов»«Балтика».

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 11:03
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    NewLife
    1714638993
    При упоминании Каттани Зарема получает оргазм))
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    Мордаванин
    1714639643
    ПСЖ это Послал Спартак Жопу ? оригинально
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    vodomut
    1714641016
    зарёма это хто?что суёт нос ,куда макар свой х..не совал!!!
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    алдан2014
    1714646509
    Мужики,будьте тактичнее,Зарема всё таки женщина,и с ней всяко веселее чем с Ловчевым,к примеру
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    FCSpartakM
    1714655752
    Амарал привез тупо одного Угальде, а она уже в каждом интервью на это намекнула.
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