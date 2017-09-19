Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Каждый день живем как последний». Как бывший игрок «Зенита» борется со страшной болезнью


    4
    Голосов: 25
    19.09.2017 00:05
    Фернандо Риксен дрался, хулиганил и помогал «Зениту» добывать первые трофеи. А теперь он каждый день теряет подвижность и силы из-за жуткого диагноза.

    За «Зенит» Риксен отыграл не очень много (47 матчей) и запомнился скорее дракой с Владиславом Радимовым, из-за которой последнего лишили капитанской повязки. Тем не менее Фернандо прямым образом поучаствовал в золотых успехах Петербурга: уже как игрок запаса, он нередко приходил на помощь в нужные минуты и выручал Дика Адвоката. Так было, например, в выездной игре с «Баварией» в 2008 году: Риксен удачно подменил дисквалифицированного Анюкова и помог «Зениту» увезти в Питер сверхдостойные 1:1.

    Риксен всю жизнь был дебоширом, чуть ли не героем из романа Ирвина Уэлша: он легко и непринужденно совмещал тренировки с алкоголем, а семейную жизнь – со стриптизершами. «Я просто дал им ключ. Они смотрели телек, убирали квартиру, готовили для меня. Иногда я нырял с ними в кровать», – рассказывал он о своем внесемейном увлечении.

    Когда Адвокат, получив назначение в «Зенит», позвонил Риксену, тот лежал в английской клинике и проходил лечение от алкогольной зависимости. Переезд в Россию поначалу смущал Фернандо, пока он не влип в знаменитую историю с участием Аршавина, Денисова и Анюкова.

    Об этом случае мы узнали уже постфактум, но от этого он не стал менее примечательным: игроки сборной России, захватив с собой Риксена, направлялись с общего командного ужина в стриптиз-клуб «Максимус». По пути уже изрядно выпившего Аршавина, который вел машину, остановили два полицейских, и Риксен посчитал, что его российская карьера заранее похоронена. «Я взялся за сердце. Этот Андрей Аршавин, будь он проклят... Для чего он, напившись, сел за руль автомобиля?» – писал Фернандо в своей автобиографии. Аршавин бил ногой по полицейской машине, а Риксен представлял, как его выгоняют из «Зенита» без единого сыгранного матча.

    Пьяная выходка футбольных звезд разрешилась тем, чего новичок петербуржцев вовсе не ожидал: полицейские не только не забрали нарушивших закон граждан в участок, а извинились и уехали. Аршавин разрулил ситуацию просто – дозвонился до начальника полиции города, который, конечно же, болел за «Зенит». «Это Россия!» – так лучший игрок клуба успокоил неопытного легионера, и тот сразу же понял, что попал в свою страну.

    А потом – несколько лет в «Зените», завершение карьеры в родной «Фортуне» и страшный диагноз: боковой амиотрофический склероз. Неизлечимая болезнь, которая медленно прогрессирует и постепенно приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

    Теперь, забивая в гугл «Фернандо Риксен», все время боишься увидеть новость о его смерти. Фернандо поддерживают абсолютно все: Криштиану Роналду звал экс-полузащитника «Зенита» на матч «Реала» в Лиге чемпионов, болельщики «Фортуны» собирались установить Риксену статую, а голландский телеканал RT7 недавно снял о нем документальный фильм.

    Из него видно, что уже сейчас Фернандо с трудом может говорить. Средняя продолжительность жизни при боковом амиотрофическом склерозе – 3-5 лет. Риксен уже прожил четыре года с момента оглашения диагноза – значит, что в ближайшие годы болезнь возьмет свое. Впрочем, у нее есть и исключения: например, известный всему миру Стивен Хокинг узнал о том, что у него БАС, в 21 год и не надеялся дожить до своего 25-летия. Прошло более полувека, а Хокинг по-прежнему здравствует. Это – то самое чудо, за которое сражается Риксен.

    О самочувствии Фернандо больше других знает его жена Вероника: «Чтобы вы понимали его состояние: он ничего не может сам. Говорит только чуть-чуть, да и то понятно лишь мне одной. Работает один палец на правой руке, и я кладу его руку на мышку, чтобы он мог печатать на виртуальной клавиатуре

    Эта болезнь делает с человеком ужасные вещи. Даже от рака пытаются лечить, есть какая-то надежда. А здесь ты просто живешь, ничего не происходит, но постепенно становишься овощем. И ждешь вот этого самого дня».

    Эта цитата – из интервью Вероники для сайта «Матч ТВ», датированного 27 июля. Вполне возможно, что с того времени состояние Риксена еще ухудшилось, но, так или иначе, мы запомним Фернандо бойцом и тем немного сумасшедшим голландцем, который однажды приехал покорять Россию.

    Повторюсь: вспоминая Риксена, у меня не возникает другой ассоциации – только безбашенные уэлшевские персонажи. Вот Риксен летит в жесткий подкат и молотит кулаками по лицу Радимова, а вот – начальная сцена из «На игле», бегущие Рентон и Кочерыжка и бодрая музыка Игги Попа. Если несчастье все-таки произойдет и в ближайшее время Фернандо уйдет из жизни, то он уйдет из нее героем – бескомпромиссным, ярким и практически литературным.

    «Каждый день живем как последний – хотим получить максимум удовольствия. Вот сейчас он загорает, потом полежит, потом покушает. На вечер скачает какие-нибудь комедии, мы вместе смотрим и смеемся. У нас и времени-то на грусть нет», – говорит Вероника.

    Давайте не будем грустить и мы.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Зенит»
    Рейтинг: 4 Голосов: 25
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +290

      дед Щукарь 14 октября 2017, 17:44

      Уважаемые читатели! Не важно за какой клуб Вы болеете, враждуете, любите, но пусть сия чаша минует Вас! Берегите себя

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 21 сентября 2017, 13:09

      Не смог до конца дочитать, не хочется и не представляется, что жизнь человека может вот так угасать. Очень жаль. Здоровье и терпения ему и его родственникам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 19 сентября 2017, 12:11

      Здоровья!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Холстомер 19 сентября 2017, 11:45

      Как бы там ни было, пожелаем Нандо здоровья, выдержки и терпения его супруге. Нам очень жаль. Игрок он был хороший.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 19 сентября 2017, 11:39

      Интересная статья,а любая болезнь это горе в семье!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 19 сентября 2017, 07:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А еще когда ушел с Зенита начал трепаться как бухали ,как на машине синии гоняли по Питеру.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Кобальт 18 сентября 2017, 23:44

      Классный был игрок.Здоровья тебе,Фернандо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 18 сентября 2017, 23:10

      Здоровья Фернандо. Терпения его жене. Такого врагу не пожелаешь. Берегите себя и своих близких!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 18 сентября 2017, 21:23

      Крутой материал. Спасибо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 сентября 2017, 19:22

      почему то казалось что он больше за зенит сыграл...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29

      timofeyatsenko > mihail200606 18 сентября 2017, 21:01

      да, вы правы, матчей действительно больше http://fc-zenit.ru/zenit/players/11674/

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11