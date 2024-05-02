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    Литвинов: «Промес – член нашей семьи»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал уголовное преследование своего партнера Квинси Промеса.

    – 2 мая состоится заседание суда по Промесу. Какое решение ждете?

    – Самое простое и легкое для Квинси – чтобы он побыстрее вернулся в Россию. Промес – член нашей команды и семьи. Желаю ему всего самого лучшего.

    – Вы верите, что он вернется в Россию?

    – Остается надежда.

    – Надежда маленькая?

    – Может, большая, не знаю. Не знаю всех основных моментов, не разбираюсь в этом – я не юрист, читаю все в СМИ. Честно, уже голова кругом от этого – кто-то говорит одно, а кто-то – другое. Сложно очень, но я надеюсь, что все будет хорошо.

    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.
    • Промес – лучший бомбардир-легионер в истории «Спартака».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:42
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    Комментарии (5)
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    saf05
    1714646900
    Семья это Мафия
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1714650450
    Спорт без наркотиков, футбол без наркоторговцев
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    SLADE2019
    1714650979
    Как то не очень подходит к ПФК определение семья. Семья разве продает своих членов? А в ПФК за приемлемую цену, да всю семью могут продать. Коллектив, четко и без пафоса.
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    DOCTOR PENALTY
    1714653879
    Промес, конечно, наш "сукин сын", но первое, что приходит на ум: "в семье не без урода". (((
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    JIEGEHDA
    1714656015
    Правильно сказал , что Промесс член семьи . А какой семьи , и почему член . Это история умалчивает
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