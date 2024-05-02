Литвинов: «Промес – член нашей семьи»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал уголовное преследование своего партнера Квинси Промеса.

– 2 мая состоится заседание суда по Промесу. Какое решение ждете?

– Самое простое и легкое для Квинси – чтобы он побыстрее вернулся в Россию. Промес – член нашей команды и семьи. Желаю ему всего самого лучшего.

– Вы верите, что он вернется в Россию?

– Остается надежда.

– Надежда маленькая?

– Может, большая, не знаю. Не знаю всех основных моментов, не разбираюсь в этом – я не юрист, читаю все в СМИ. Честно, уже голова кругом от этого – кто-то говорит одно, а кто-то – другое. Сложно очень, но я надеюсь, что все будет хорошо.