Литвинов: «Промес – член нашей семьи»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал уголовное преследование своего партнера Квинси Промеса.
– 2 мая состоится заседание суда по Промесу. Какое решение ждете?
– Самое простое и легкое для Квинси – чтобы он побыстрее вернулся в Россию. Промес – член нашей команды и семьи. Желаю ему всего самого лучшего.
– Вы верите, что он вернется в Россию?
– Остается надежда.
– Надежда маленькая?
– Может, большая, не знаю. Не знаю всех основных моментов, не разбираюсь в этом – я не юрист, читаю все в СМИ. Честно, уже голова кругом от этого – кто-то говорит одно, а кто-то – другое. Сложно очень, но я надеюсь, что все будет хорошо.
- 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.
- Промес – лучший бомбардир-легионер в истории «Спартака».