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    Радимов оценил перспективы Федотова в ЦСКА

    Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался о будущем главного тренера красно-синих Владимира Федотова.

    – Я думаю, что травмы, конечно, сказались на игре ЦСКА. Но вот какой-то агрессии в лице футболистов не читается. И в матче с «Балтикой» видно было, что «Балтике» прямо необходима эта победа, а ЦСКА всеми своими мыслями уже в кубковом финале пути премьер-лиги против «Зенита». Это единственное, что им осталось в этом сезоне.

    При это Федотов-то доказал всем давно, какой он хороший тренер. Но что происходит? Я думаю, что здесь длина скамейки влияет. Выпускать особо некого, а травмы заставляют играть не самыми лучшими футболистами.

    – Что думаете о перспективах Федотова?

    – Все в ЦСКА сватают Игнашевича. Не знаю. Федотов в прошлом году занял второе место с не самым сильным составом и кубок выиграл. В данных реалиях это, наверное, лучшее, что могло быть при гегемонии «Зенита». И сейчас многое зависит от того, как сыграют с «Зенитом» на Кубок. Если армейцы пройдут, то, наверное, Федотов останется. А если вылетят...

    Но я думаю, что здесь шанс 50 на 50. У «Зенита» еще чемпионство на кону. Здесь тоже все футболисты не выдержат, и придется ротацию проиграть. А как «Зенит» с ротацией играет, мы все видели в матче с «Спартаком», например, или с «Оренбургом».

    • Сегодня ЦСКА и «Зенит» сыграют в Москве в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России. Ответная встреча состоится 15 мая.
    • В РПЛ московский клуб занимает 8-е место с 38 очками после 26 матчей. ЦСКА отстает от занимающего третье место «Динамо» на 9 очков, а от «Зенита» и «Краснодара» – на 12.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    Литейный 4 (returned)
    1714645968
    Федот, да не тот! (с) Гыгыгы
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    FCSpartakM
    1714655457
    Ну как раз тренер должен определятся по топ клубу. Можешь ты или не можешь под давлением. Прошлогодние успехи побольшей части фарт. Спартак сам отдал это второе место с учетом "подарков " от судей. Матч с Уралом и Зенитом особый смех вызывает. А в этом сезоне фарт заканчивается. Даже в кубке попался не Урал в финале, а зенит уже.
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