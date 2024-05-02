Ташуев заявил о готовности возглавить топ-клуб

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Таушев заявил, что рассчитывает получить объяснения о том, почему он не может работать в топ-клубе.

«Включишь «Матч ТВ» – слышишь: «Вот, бокс-ту-бокс...» Это что? Мы же сильные, мы же умные люди.

То же самое – с тренерами. Говорят, в топ-клуб надо назначать иностранца. Почему? Я что, дурнее него? Я дважды обыграл «Спартак» 2:0 беднейшим «Факелом».

Почему я не могу работать в топ-клубе? Если я беру бедный клуб и провожу там неплохую работу, почему не ставите меня в большой? Там я сделаю еще лучше. Надеюсь, мне когда-нибудь это объяснят», – сказал Ташуев.