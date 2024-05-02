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    Ташуев заявил о готовности возглавить топ-клуб

    Бывший главный тренер «Факела» Сергей Таушев заявил, что рассчитывает получить объяснения о том, почему он не может работать в топ-клубе.

    «Включишь «Матч ТВ» – слышишь: «Вот, бокс-ту-бокс...» Это что? Мы же сильные, мы же умные люди.

    То же самое – с тренерами. Говорят, в топ-клуб надо назначать иностранца. Почему? Я что, дурнее него? Я дважды обыграл «Спартак» 2:0 беднейшим «Факелом».

    Почему я не могу работать в топ-клубе? Если я беру бедный клуб и провожу там неплохую работу, почему не ставите меня в большой? Там я сделаю еще лучше. Надеюсь, мне когда-нибудь это объяснят», – сказал Ташуев.

    • 65-летний специалист покинул «Факел» 26 апреля. Уход тренера был объяснен семейными обстоятельствами.
    • В начале сезона Ташуев возглавлял «Ахмат», но был снят с должности 15 августа 2023 года.

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    Источник: Sports

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    Комментарии (6)
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    VPERDIV SPARTAK
    1714643818
    За Спартак респект)) дважды нагнуть подкупщиков это уважуха
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    Александр-Каратеев-yandex
    1714643824
    Высокий уровень тренера наряду с другими факторами заключается в стабильности результатов команды со знаком +. А если ты у одной команды выиграл, а затем 5 игр проиграл и плетёшься внизу турнирной таблицы, претендуешь на вылет и тебя увольняют-значит что-то не то с твоей квалификацией, какие тебе топ-клубы?
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    Алексей З
    1714645324
    Ну как вас взять в топ , если через каждые пол-года у вас " семейные обстоятельства" не дают работать ? Спартака он обыграл и что ? Команда стоит на вылет, самого уволили. Спартак и Сочи проиграл и Уралу , все стоят на вылет. Команда как "Робин Гуд", помогает слабым, а у вас сразу понтов выше крыши, лучшие тренеры России.
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    Freyd
    1714647894
    Лучше заняться семьёй.
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    FCSpartakM
    1714655555
    Теперь будем определять топ тренера по победам над Спартаком. Думал Ташуев адекватный мужик, а оказался очередной обиженный русский парень
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