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    • Мостовой напомнил о включении Абаскаля в список самых влиятельных людей в российском футболе

    Мостовой напомнил о включении Абаскаля в список самых влиятельных людей в российском футболе

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой после победы красно-белых над «Динамо» (2:0) во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России пошутил по поводу возвращения на пост главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    «Если серьeзно – верните Абаскаля! Абаскаля надо срочно возвращать, потому что этот человек в какой-то момент, оказывается, входил в 15 или 20 самых влиятельных людей нашей страны по футболу, представляете? Не кто-то, кто играл, а он входил, понимаете? Так что верните быстрее Абаскаля, если хотите», – сказал Мостовой.

    • Абаскаль был уволен из «Спартака» 14 апреля. Исполняющим обязанности главного тренер стал Владимир Слишкович. Под его руководством в 5 матчах команда одержала 3 победы и 2 раза сыграла вничью.
    • В январе «Спорт-Экспресс» поставил Абаскаля на 16-е место в списке 30 самых влиятельных людей российского футбола.

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    Источник: телеграм-канал «ЦАРЬ»

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    Сегодня, 12:47
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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1714646827
    Это всего лишь показывает, какие мудаки составляют подобные списки.
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