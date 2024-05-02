Мостовой напомнил о включении Абаскаля в список самых влиятельных людей в российском футболе

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой после победы красно-белых над «Динамо» (2:0) во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России пошутил по поводу возвращения на пост главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Если серьeзно – верните Абаскаля! Абаскаля надо срочно возвращать, потому что этот человек в какой-то момент, оказывается, входил в 15 или 20 самых влиятельных людей нашей страны по футболу, представляете? Не кто-то, кто играл, а он входил, понимаете? Так что верните быстрее Абаскаля, если хотите», – сказал Мостовой.