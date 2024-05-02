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    Амарал рассказал, что мотивирует его работать в «Спартаке»

    Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что перешел на работу в российский клуб, потому что любит челленджи.

    – Какие‑либо обязанности в тренерском штабе исполняете сейчас?

    – Нет, я на скамейке [Амарал заявлен на сезон как аналитик], чтобы в сложные моменты показывать лицо, а не прятаться.

    – Сейчас команда играет согласно стилю, который вы упомянули?

    – Было много матчей, когда играли с упором на атаку, сегодня, возможно, играли не так. Слишковичу нравится атакующий футбол. Мы победили в важной игре против «Динамо». Рад за Владимира.

    – Чего ждать от вашей работы?

    – Это не «Бенфика». «Бенфика» – большой клуб, «Спартак» тоже великий клуб. Не надо копировать клубы. Мы будем работать системно во всех департаментах, будем выстраивать свой подход.

    – Какой ваш мотив приехать в «Спартак»?

    – Я люблю челленджи, это не из‑за денег. Если бы нужны были деньги, остался бы в Португалии.

    • Амарал стал спортивным директором «Спартака» с 1 января, сменив на этой должности Пола Эшуорта.
    • Ранее Амарал работал в «Бенфике».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1714632364
    ...ну-ну, смотри, чтоб, как "Челленджер" не закончить. А там, будем посмотреть...
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    alefreddy
    1714633650
    пока ничего еще не сделал только перспектива
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