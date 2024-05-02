Амарал рассказал, что мотивирует его работать в «Спартаке»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что перешел на работу в российский клуб, потому что любит челленджи.

– Какие‑либо обязанности в тренерском штабе исполняете сейчас?

– Нет, я на скамейке [Амарал заявлен на сезон как аналитик], чтобы в сложные моменты показывать лицо, а не прятаться.

– Сейчас команда играет согласно стилю, который вы упомянули?

– Было много матчей, когда играли с упором на атаку, сегодня, возможно, играли не так. Слишковичу нравится атакующий футбол. Мы победили в важной игре против «Динамо». Рад за Владимира.

– Чего ждать от вашей работы?

– Это не «Бенфика». «Бенфика» – большой клуб, «Спартак» тоже великий клуб. Не надо копировать клубы. Мы будем работать системно во всех департаментах, будем выстраивать свой подход.

– Какой ваш мотив приехать в «Спартак»?

– Я люблю челленджи, это не из‑за денег. Если бы нужны были деньги, остался бы в Португалии.