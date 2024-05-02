Амарал рассказал, что мотивирует его работать в «Спартаке»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что перешел на работу в российский клуб, потому что любит челленджи.
– Какие‑либо обязанности в тренерском штабе исполняете сейчас?
– Нет, я на скамейке [Амарал заявлен на сезон как аналитик], чтобы в сложные моменты показывать лицо, а не прятаться.
– Сейчас команда играет согласно стилю, который вы упомянули?
– Было много матчей, когда играли с упором на атаку, сегодня, возможно, играли не так. Слишковичу нравится атакующий футбол. Мы победили в важной игре против «Динамо». Рад за Владимира.
– Чего ждать от вашей работы?
– Это не «Бенфика». «Бенфика» – большой клуб, «Спартак» тоже великий клуб. Не надо копировать клубы. Мы будем работать системно во всех департаментах, будем выстраивать свой подход.
– Какой ваш мотив приехать в «Спартак»?
– Я люблю челленджи, это не из‑за денег. Если бы нужны были деньги, остался бы в Португалии.
- Амарал стал спортивным директором «Спартака» с 1 января, сменив на этой должности Пола Эшуорта.
- Ранее Амарал работал в «Бенфике».