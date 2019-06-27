Панические атаки, депрессии, ссоры с тренерами. У Домингеса была очень непростая карьера

История одного из лучших легионеров в истории РПЛ.

Алехандро Домингес завершил игровую карьеру. После сезона-2017/2018 испанский «Райо Вальекано» не продлил контракт с Домингесом, и тот остался без клуба. Весь последний год Алехандро тренировался индивидуально, но так и не нашел новую команду.

Кроме «Райо Вальекано» Домингес играл в «Ривер Плейте», «Валенсии» и «Олимпиакосе». Но лучший период в карьере Алехандро провел в России. С «Рубином» и «Зенитом» Домингес выиграл два чемпионства страны, Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

¡Se retiró el Chori! A los 38 años y tras su último paso por el Rayo Vallecano, Alejandro Domínguez anunció que colgará los botines. ¡Se despide un campeón y emblema de River que fue a Núñez a poner la cara cuando más lo necesitaban! pic.twitter.com/EOJJnwEr4s — SportsCenter (@SC_ESPN) June 27, 2019

Долго адаптировался в Казани

Курбан Бердыев заметил Домингеса, когда просматривал записи игр аргентинского чемпионата. В «Ривер Плейте» Алехандро играл мало и вообще был не особо заметным футболистом. Но Бердыев рассмотрел в нем талант.

Домингесу было 22, когда он впервые покинул дом и приехал в Казань. Алехандро болезненно вливался в российскую жизнь и принимал еe быт. А на тренировках, как он сам рассказывал, от него требовали в разы больше, чем в Аргентине. Первый гол за клуб Домингес забил только спустя восемь месяцев после перехода.

Но уже в следующем сезоне аргентинец адаптировался и был признан лучшим иностранцем лиги. Он забил 13 голов в 23-х матчах и оформил первый хет-трик в истории «Рубина». Домингес рассказывал, что Бердыев вывел его на топ-уровень: «В Казани моей фантазии давали полную волю. У меня было много свободы, и я играл в свой лучший футбол». Сам Бердыев говорил, что Домингес определял стиль «Рубина».

Спортивный директор клуба Рустем Сайманов вспоминал о том периоде аргентинца: «Помните, каким к нам пришeл Алехандро Домингес? Он ведь год не играл вообще! Он ругался и грозился уйти. Его Евгений Голов (на тот момент генеральный директор «Рубина») в кабинете часами уговаривал, а Курбан его «зачехлил» на скамейке запасных. Но потом они с Бердыевым всe-таки нашли общий язык. Когда он у нас играл, его ничего не отвлекало. У него были какие-то заморочки и психологические проблемы, но у нас в «Рубине» он творил на поле».

Не прижился в «Зените»

После мощного сезона Домингеса купил «Зенит», потратив рекордные в то время для лиги семь миллионов евро. И хоть в «Зените» аргентинец впервые взял чемпионство и два евротитула, он не был основным игроком и потух психологически. Постоянно выходить в основе не давали находившиеся на пике Аршавин и Данни.

К тому же Алехандро ссорился с Диком Адвокатом. Тренер рассказывал, что Домингес опаздывал на сборы, возвращаясь после отпуска, и ссылался на травмы, которых не было. Адовкат был в бешенстве: «Его поступок просто ужасен. Причем Домингес проделывает этот трюк уже не в первый раз, а в третий. Третий год подряд. Он зашел слишком далеко, мое доверие исчерпано».

Домингес объяснял поведение психологическими проблемами, в которые тогда никто не верил. Через много лет аргентинец расскажет, почему опаздывал на сборы: «У меня была боязнь самолетов. Я понимаю Адвоката, он хотел, чтобы можно было рассчитывать на каждого игрока».

В 2014-м году Домингес возвращался в Казань и рассказывал и с улыбкой рассказывал о периоде в клубе:

За два сезона в «Зените» Домингес забил лишь 7 голов и вернулся в «Рубин». В Казани он снова стал чемпионом и в 23-х матчах РПЛ отметился 23-мя голевыми действиями. Его признали лучшим игроком сезона, и он стал первым и единственным футболистом в истории «Рубина», выигрывавшим индивидуальный приз лучшему игроку сезона по всем версиям.

Период в Европе

В России Домингес выиграл все и хотел реализоваться в европейских чемпионатах. Рустем Сайманов рассказывал, что аргентинец думал, что ничем не уступает игрокам «Барселоны». Домингес уехал в «Валенсию» – играть вместе с Давидом Сильвой, Хуаном Матой и Давидом Вильей.

Команду тогда тренировал Унаи Эмери, который не особо верил в Домингеса. Аргентинец хотел свободу действий на поле, как это было в «Рубине», но Эмери требовал тактической дисциплины и работы без мяча. Позже между тренером и футболистом начались конфликты. Домингес обратился к руководству клуба, но там приняли сторону Эмери и отстранили аргентинца на семь дней от работы с командой и лишили недельной зарплаты.

За полтора сезона в «Валенсии» Домингес сыграл всего 30 игр (в основном выходил на замену) и забил один гол. Потом Алехандро на год укатил в родной «Ривер Плейт, который тогда впервые в истории вылетел из главной лиги страны. Аргентинец хотел остаться в «Ривере» и на следующий сезон, но клуб не сделал ему предложения.

Летом 2012-го Домингес перешел в «Райо Вальекано». Алехандро рассказывал, что выбрал клуб из-за схожести его их форм с «Ривер Плейтом». Потом были четыре года в «Олимпиакосе», где аргентинец стал своим: был лидером, выиграл четыре чемпионства и получил капитанскую повязку.

Домингес поднимает кубок чемпионов греческой лиги:

После периода в Греции Домингес заявлял, что хотел бы закончить карьеру в «Ривер Плейте», но родному клубу он снова оказался не нужен. Алехандро вернулся «Райо», где отыграл свой последний футбольный год.

У Домингеса были большие проблемы с психикой

Все началось, когда аргентинец переехал в Росиию: «Когда я приехал в Казань, это была не та Россия, которую вы видели на ЧМ-2018. На базе в «Рубине» был какой-то военный режим: мне самому приходилось стирать форму и чистить бутсы. У нас не было ни интернета, ни кабельного телевидения, а когда ты не знаешь местный язык, то это ещe больше вгоняет в депрессию. Я видел женщин в возрасте, которые укладывали кирпичи. Еще бросалась в глаза пропасть между самыми бедными людьми и средним классом».

На этом фоне у Домингеса начались панические атаки: «Я получил травму после столкновения с игроком, и это стало тяжeлым ударом для меня. Тогда всe и началось. В раздевалке или в любом другом месте я думал, что могу умереть. Это происходило внезапно. Приходилось прикладывать немалые усилия, чтобы вернуться в нормальное состояние. В команде мне было тяжело, потому что люди говорили, что я просто трус и у меня нет никаких проблем на самом деле. Но я так жил, и я никому такого не пожелаю. Только тот, кто прошeл через нечто подобное, поймeт меня».

Проблемы аргентинца продолжились и в «Зените», и в «Валенсии». Избавиться от них у него получилось только в последние годы. Он много работал с психологами. Домингес рассказывает, что перестал заострять внимание на стрессе и панике, и это помогло ему.

Сейчас к Домингесу обращаются люди, которые тоже сталкиваются с паническими атаками. Алехандро считает это важной проблемой в спорте, которую мало обсуждают. Домингес хочет помогать людям из мира спорта, сталкивающимся с подобными заболеваниями. Возможно, скоро Алехандро начнет новую карьеру – спортивного психолога.

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