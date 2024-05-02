Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Личка намерен биться с «Краснодаром» за чемпионство или второе место в 30-м туре

    Личка намерен биться с «Краснодаром» за чемпионство или второе место в 30-м туре

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России со «Спартаком» (0:2) высказался о задачах команды в РПЛ.

    – Дальше «ПАРИ НН» дома, «Факел» дома, «Сочи» на выезде – еще сложнее в таких матчах. Нам сейчас нужно быстрее переключиться и думать, как соперники потеряют очки, биться в последнем туре за чемпионство или второе место.

    – Второе место реально будет хорошим результатом?

    – Я иногда оптимист и фантазер. За нами в РПЛ идет «Спартак», удержать бы третье место. Но последняя игра у нас в Краснодаре, почему нет? А еще и «Зенит» может потерять очки.

    Мы можем биться за чемпионство с «Краснодаром». Буду говорить за себя, но люди в раздевалке тоже так думают. Это хорошая цель. Стать вице‑чемпионом тоже неплохо. Но, сегодняшнее поражение меня убило.

    • «Динамо» вылетело из Кубка России.
    • В РПЛ команда занимает 3-е место с 47 очками после 26 туров. Она отстает от «Зенита» и «Краснодара» на 3 очка.
    • «Динамо» и «Краснодар» сыграют между собой в 30-м туре в Краснодаре.

    Новости по теме
    Только один спартаковец забил в ворота «Динамо» больше голов, чем Соболев
    В «Динамо» высказались об истекающих контрактах Смолова и Шунина
    Зарема высказалась о сохранении Слишковича на посту главного тренера «Спартака» 7
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:19
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DVOK68
    1714638644
    Чемпионство и кубок.Две цели,два титула,за которые действительно стОит биться.Даже серебро и бронза уже не то в нынешних реалиях.Так,слабое утешение,что мол мы в итоге повыше чем другие...не более того.Явно не титул) Будет у команды Лички вожделённая бронза,как минимум.Нет сомнений)
    Ответить
    =Cпapтак=
    1714639715
    главное лоб не разбить)
    Ответить
    Январь 59
    1714641848
    Финиш чемпионата весьма напряжённый и в низу таблицы и в верху. Да три команды реально претендуют на медали. Для Зенита никакое кроме первого места не интересно. Динамо и Краснодар будут рады и второму и третьему месту. . А как всё сложится?? Будем посмотреть.
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1714644383
    Хватит ли Личке денег от Лукойла на трофей !?) все Спартаку слил ,все игры
    Ответить
    andr2112
    1714644733
    Заголовок статьи надо подкорректировать и он будет выглядеть так: Личка намерен биться с «Краснодаром» за второе или третье место в 30-м туре.
    Ответить
    neim
    1714655440
    В последнем туре, мечтатель хренов, Краснодар в Краснодаре нахлобучит тебя и будет тебе в лучшем случае третье место, а то и ниже, если Спартак оборотов не сбавит.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+