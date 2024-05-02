Личка намерен биться с «Краснодаром» за чемпионство или второе место в 30-м туре

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России со «Спартаком» (0:2) высказался о задачах команды в РПЛ.

– Дальше «ПАРИ НН» дома, «Факел» дома, «Сочи» на выезде – еще сложнее в таких матчах. Нам сейчас нужно быстрее переключиться и думать, как соперники потеряют очки, биться в последнем туре за чемпионство или второе место.

– Второе место реально будет хорошим результатом?

– Я иногда оптимист и фантазер. За нами в РПЛ идет «Спартак», удержать бы третье место. Но последняя игра у нас в Краснодаре, почему нет? А еще и «Зенит» может потерять очки.

Мы можем биться за чемпионство с «Краснодаром». Буду говорить за себя, но люди в раздевалке тоже так думают. Это хорошая цель. Стать вице‑чемпионом тоже неплохо. Но, сегодняшнее поражение меня убило.