Буланова прокомментировала продление контракта «Зенита» с Семаком

Заслуженная артистка России и болельщица «Зенита» Татьяна Буланова высказалась о решении руководства клуба продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком до мая 2030 года.

«Я считаю, что это абсолютно правильное решение. Как говорится, результат на лицо. При Семаке «Зенит» становился чемпионом пять раз. Приглашали за миллионы иностранных специалистов, но он первый и русскоговорящий тренер, кто добился таких огромных результатов с командой. Я считаю, что это самое важное.

Есть выражение, и не я его придумала: «коней на переправе не меняют». Бывают сбои, всякое случается. Я вообще поражаюсь, что при нем так долго держится команда в топе, столько побед и достижений. То, что он или команда оступились на каком-то этапе, в этом нет ничего страшного.

Я считаю, что менять тренера сейчас было бы глупо абсолютно. Тем более и не на кого. Нет сейчас кандидатур достойных, среди российских специалистов точно, кто мог бы доказать, что лучше Семака», – сказала Буланова.