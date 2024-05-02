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    • Буланова прокомментировала продление контракта «Зенита» с Семаком

    Буланова прокомментировала продление контракта «Зенита» с Семаком

    Заслуженная артистка России и болельщица «Зенита» Татьяна Буланова высказалась о решении руководства клуба продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком до мая 2030 года.

    «Я считаю, что это абсолютно правильное решение. Как говорится, результат на лицо. При Семаке «Зенит» становился чемпионом пять раз. Приглашали за миллионы иностранных специалистов, но он первый и русскоговорящий тренер, кто добился таких огромных результатов с командой. Я считаю, что это самое важное.

    Есть выражение, и не я его придумала: «коней на переправе не меняют». Бывают сбои, всякое случается. Я вообще поражаюсь, что при нем так долго держится команда в топе, столько побед и достижений. То, что он или команда оступились на каком-то этапе, в этом нет ничего страшного.

    Я считаю, что менять тренера сейчас было бы глупо абсолютно. Тем более и не на кого. Нет сейчас кандидатур достойных, среди российских специалистов точно, кто мог бы доказать, что лучше Семака», – сказала Буланова.

    • Действующее соглашение Семака с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2025 года.
    • 48-летний специалист возглавил «Зенит» летом 2018 года и добыл пять подряд чемпионских титулов.
    • В нынешнем сезоне «Зенит» с 50 очками лидирует в РПЛ за четыре тура до финиша. На втором месте находится «Краснодар» (50), а на третьем – «Динамо» (47).

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 10:06
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    Комментарии (21)
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    Suvorov71
    1714635502
    Ну Таня молодец, ты дала свою фамилию одному игрочишке, а он с твой фамилией стал узнаваемым, а так его знали только футбольные специалисты и то не все, вот за это тебе спасибо, а вот по Сегоже очень много разных мнений так что позволь с тобой поспорить
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    FRZZ
    1714635872
    Ещё одна баба присоединилась к футболу.
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    ilichkadr
    1714636616
    Конкурентка Зареме?
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    DVOK68
    1714636729
    Таня...)
    Ответить
    Алексей З
    1714637048
    Опочки , у Заремы появилась конкурентка.
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1714638443
    А Буланов что скажет?
    Ответить
    verofarm
    1714640233
    Семак - Зенит титул за титулом,это всё хорошо,но во время отстранений могли бы и молодёжь готовить,а не только бразильцев скупать.Не интересно смотреть зенит когда в составе 9 иностранцев.Если даже сборники в запасе сидят что делать Васильеву?Бежать в Балтику к Козлову?Не худший вариант,но опыт Ионова и Каннуникова говорит что они не вернутся.
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    qwertyйцукен
    1714644418
    Ну раз Буланова сказала...Пусть и другие "специалисты" скажут.Надежда Бабкина например.. Или Филька..Хотя не..Он после того как зашел не в ту дверь , больше не заходит никуда. Если сильно надо, то через окно.Так незаметнее. Помолчит он.А то опять придется на Донбасс в опасную зону ехать--чтобы простили, пустили, не гнобили.Гы гы
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    Литейный 4 (returned)
    1714646229
    6 подряд чемпионство Богданычу не помешает. Гыгыгы
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    FCSpartakM
    1714653971
    Решили фамилию Радимов не писать в заголовках на этот раз?
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