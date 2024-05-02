Ротенберг выразил уверенность в спасении «Сочи»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг оценил шансы своей команды на сохранение прописки в РПЛ.

– После победы над «Спартаком» казалось, что морально команда на подъеме.

– Понятно, что следующий матч в Грозном (0:1) подкосил. Потом вышли играть с «Факелом» (0:0), но просто не повезло. Не знаю, было ли там [в эпизоде с отмененным голом Марсело Алвеса] положение «вне игры»...

Но гол забили красивый. Жаль, что не засчитали. А назад уже ничего не вернешь.

– У команды непростой календарь. Какие у вас мысли на этот счет?

– Мы будем выходить и биться. А там уже как господь рассудит.

– Вы чувствуете, что шансов остаться в РПЛ все меньше?

– Конечно. Четыре игры осталось с такими монстрами [«Динамо», «Пари НН», «Краснодар» и «Рубин»]. Но для нас все команды одинаковые.

– Значит, уверенность в спасении сохраняете?

– Конечно. У нас всегда спортивный настрой, а каждая игра – финальная. Главное, чтобы не мешали и не ломали игру.