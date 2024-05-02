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    Ротенберг выразил уверенность в спасении «Сочи»

    Президент «Сочи» Борис Ротенберг оценил шансы своей команды на сохранение прописки в РПЛ.

    – После победы над «Спартаком» казалось, что морально команда на подъеме.

    – Понятно, что следующий матч в Грозном (0:1) подкосил. Потом вышли играть с «Факелом» (0:0), но просто не повезло. Не знаю, было ли там [в эпизоде с отмененным голом Марсело Алвеса] положение «вне игры»...

    Но гол забили красивый. Жаль, что не засчитали. А назад уже ничего не вернешь.

    – У команды непростой календарь. Какие у вас мысли на этот счет?

    – Мы будем выходить и биться. А там уже как господь рассудит.

    – Вы чувствуете, что шансов остаться в РПЛ все меньше?

    – Конечно. Четыре игры осталось с такими монстрами [«Динамо», «Пари НН», «Краснодар» и «Рубин»]. Но для нас все команды одинаковые.

    – Значит, уверенность в спасении сохраняете?

    – Конечно. У нас всегда спортивный настрой, а каждая игра – финальная. Главное, чтобы не мешали и не ломали игру.

    • За 4 тура до финиша «Сочи» отстает от зоны стыковых матчей на 6 очков.
    • Команда замыкает турнирную таблицу с 20 очками после 26 матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (3)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1714640478
    Никуда они не вылетят. Как только закончится 30-ый тур и сочи займёт 16 место Дюков - друг Ротенберга скажет "мы подумали и я решил, что лигу нужно расширять до 18-ти команд". В результате первые две команды 1-ой лиги выйдут напрямую, а команды, занявшие 3-4-ое место в 1-ой лиге сыграют стыковых матчи с 15-16-ой командой рпл, где Сочи наверняка выиграет. Вот откуда у него такая уверенность, всё уже оговорено.
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