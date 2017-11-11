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    • Первому чемпионству «Зенита» − 10 лет. Это было незабываемо

    Первому чемпионству «Зенита» − 10 лет. Это было незабываемо


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    Голосов: 10
    11.11.2017 09:00
    Тимофей Яценко возвращает наш 2007-й.

    Этот чемпионат России меня совершенно не вдохновляет – за последние десять лет в РФПЛ появилась куча современных стадионов и приехал десяток сильных игроков, но мой интерес к родному чемпионату с каждым годом не растет, а падает.

    Зато десять лет назад я смотрел РФПЛ не отрываясь – в первую очередь благодаря «Зениту» Дика Адвоката, который рвался к своему первому в российской истории чемпионству.

    Золотой матч против «Сатурна» в Раменском «Зенит» провел как раз ровно десять лет назад – 11 ноября 2007 года.

    Тот «Зенит» еще не играл в идеальный футбол и не был похож на команду, способную в следующем году взять Кубок УЕФА, – но тем ценнее чемпионство, заработанное, выгрызенное, выскобленное из рук «Спартака» за пару туров до финиша.

    В 28-м туре «Спартак» сыграл вничью в том же Раменском, где «Зенит» спустя пару недель отпразднует историческую победу, и открыл петербуржцам дорогу к титулу. До золотых медалей оставались три победы: необходимо было обыграть «Спартак» из Нальчика, ФК «Москва» и «Сатурн».

    «Зенит» выиграл все три матча всухую, хотя матч против Нальчика никак нельзя было назвать сухим – команды долго барахтались под проливным южным дождем и шлепали по лужам в поисках первого решающего гола. Его забил Николас Ломбертс после подачи углового. Затем «Спартак» расклеился и пропустил еще два – от Домингеса и Текке.

    Спустя неделю Текке отдаст голевую передачу на Аршавина, и «Зенит» наберет три очка в поединке с «Москвой». Спустя две Радек Ширл запустит рикошет в ворота Антонина Кински, и «Зенит» отпразднует чемпионство.

    Но прежде празднования было удивительное спасение Домингеса: в самом конце игры, когда поле заволокло дымом от файеров, привезенных фанатами гостей, «Сатурн» заработал угловой и готовился забивать. Каким-то чудом в углу ворот, не защищенных Малафеевым, оказался технарь Домингес и головой выбил мяч из-под перекладины. Забей «Сатурн» – и «Спартак» стал бы чемпионом на десять лет раньше.

    «Зенит» вытащил тот сезон вопреки всем обстоятельствам – тот же «Спартак» дважды легко и непринужденно обыграл прямого конкурента (оба раза по 1:3). В «Зените» менялись капитаны, приживались новые ткани, создавалась сильная команда, но даже в процессе ее создания Питер мечтал о чемпионстве. Вливания газпромовских денег требовали немедленного достижения результата, и Дик Адвокат решил поставленную задачу с опережением срока.

    Предсезонные трансферы «Зенита» по-настоящему будоражили: зимой 2007-го в России никто, кроме петербургского клуба, не согласился бы вывалить 20 миллионов долларов за Анатолия Тимощука. Покупки Константина Сарсании стреляли точно в цель – Тимощук стал лидером и капитаном, Погребняк забивал голы, и даже Зырянов неожиданно выстрелил, хотя приходил за скромные деньги из не менее скромного «Торпедо». А про Домингеса вы и так все помните: ноябрь, Раменское, вынутый из-под перекладины мяч.

    Пройдет полгода, и «Зенит» покорит Европу, раскрошит на части «Байер», «Баварию», «Глазго Рейнджерс» и «Манчестер Юнайтед». Фундамент той замечательной команды закладывался как раз десять лет назад в Раменском. Именно тогда «Зенит» почувствовал, что способен на знаковые победы – и, поверив в себя, закрутил трофейную карусель.

    «Лужники» возвращаются! Почему этот стадион – легендарный

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии (22)
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    Bivaliy67
    1510392744
    Хорошая статья, спасибо. Помню, словно на 7-м небе были от счастья, как и в почти позабытом 84-м в СКК!
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    Nesterenko
    1510399612
    Это был как раз тот сезон, когда ни одна из команд лиги не заслуживала чемпионства, ибо ни у кого не было четкой и качественной игры. Но победил тот, кто больше всех набрал очков, и им оказался Зенит. Больше всего понравился Зырянов, как же он играл, вот это было классно.
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    Garrincha58
    1510408852
    вот это были времена!!! не то что нынешнее племя
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    GoldPlayFIFARus9
    1510412942
    А ничего, что первому чемпионству Зенита не 10 лет,а 33 года?
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    MrVanes-Zenit
    1510417110
    Это было незабываемо! До сих пор помню тот день, нервов убита куча А тот вынос Чори из под перекладины на 88, ох Самое эмоциональное наше чемпионство!
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    paracetamol
    1510418183
    Хорошо ребята играли, в атакующий футбол. Но автобусный чемпионат сломал даже Адвокаата.
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    smersh45
    1510422285
    круто
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    isa361
    1510438565
    будет день и будет пища...
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    TRELL
    1510512328
    Ребята,пробежала дрожь... Нахлынули чувства,я это помню как сейчас... Действительно было здорово! Ностальгия...
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    prezent2017
    1510518209
    Первое чемпионство Зенита было аж в 1984 г.
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