Бубнов высказался о матче «Динамо» – «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России, в котором красно-белые победили «Динамо» (2:0).

«Когда матч только начался, мне сразу бросилось в глаза, что «Динамо» какое-то сонное, заторможенное. Сразу же стали проигрывать все единоборства, уступать в каждом стыке.

Видно было, что «Спартак» свежее. А тут ещe красно-белым быстрый гол помог. Причeм ничего особенного тут не было, во многом он случился из-за грубой ошибки Бальбуэны. Игрок такого уровня не имеет права так играть. Соболев в итоге без особых помех бил и своего добился.

Но и после первого гола динамовцы продолжили играть так же, всe не могли проснуться. В итоге доигрались до второго мяча в свои ворота. И здесь не было чего-то сверхъестественного от «Спартака», просто ещe одна грубейшая ошибка в обороне.

У соперника тоже ошибок хватало, к тому же Бабича потеряли в самом начале. Казалось, дави, но «Динамо» не справилось с этой задачей. Да, был момент у Смолова: чистый выход, с его мастерством из такой позиции делай что хочешь. Он бьeт практически прямо во вратаря…

Почему такой тайм получился у «Динамо»? О проблемах с настроем нельзя сказать, принципиальный матч, дерби, тут всe в порядке должно быть. Можно было бы в качестве причины говорить о тяжeлой игре против «Зенита», но так и «Спартак» в чемпионате трудную встречу провeл с «Локомотивом».

Пожалуй, можно найти ответ в том, что спартаковцы провели ротацию, а Личка решил оптимальным составом сыграть и обойтись минимальными перестановками после игры чемпионата. Именно поэтому, как мне думается, красно-белые были свежее. Правда, кроме двух голевых моментов с ошибками динамовской обороны вспомнить у них толком нечего.

Во втором тайме «Спартак» уже мог играть по счeту, получив такую фору. Динамовцы проснулись, включили скорости, имели преимущество до финального свистка, но так и не смогли забить. Получается, что силы у команды были, иначе не смогли бы так забегать. Почему же так не играли с первых минут матча, непонятно. Здесь ответ, пожалуй, только Личка может знать», – написал Бубнов.