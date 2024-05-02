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    Бубнов высказался о матче «Динамо» – «Спартак»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России, в котором красно-белые победили «Динамо» (2:0).

    «Когда матч только начался, мне сразу бросилось в глаза, что «Динамо» какое-то сонное, заторможенное. Сразу же стали проигрывать все единоборства, уступать в каждом стыке.

    Видно было, что «Спартак» свежее. А тут ещe красно-белым быстрый гол помог. Причeм ничего особенного тут не было, во многом он случился из-за грубой ошибки Бальбуэны. Игрок такого уровня не имеет права так играть. Соболев в итоге без особых помех бил и своего добился.

    Но и после первого гола динамовцы продолжили играть так же, всe не могли проснуться. В итоге доигрались до второго мяча в свои ворота. И здесь не было чего-то сверхъестественного от «Спартака», просто ещe одна грубейшая ошибка в обороне.

    У соперника тоже ошибок хватало, к тому же Бабича потеряли в самом начале. Казалось, дави, но «Динамо» не справилось с этой задачей. Да, был момент у Смолова: чистый выход, с его мастерством из такой позиции делай что хочешь. Он бьeт практически прямо во вратаря…

    Почему такой тайм получился у «Динамо»? О проблемах с настроем нельзя сказать, принципиальный матч, дерби, тут всe в порядке должно быть. Можно было бы в качестве причины говорить о тяжeлой игре против «Зенита», но так и «Спартак» в чемпионате трудную встречу провeл с «Локомотивом».

    Пожалуй, можно найти ответ в том, что спартаковцы провели ротацию, а Личка решил оптимальным составом сыграть и обойтись минимальными перестановками после игры чемпионата. Именно поэтому, как мне думается, красно-белые были свежее. Правда, кроме двух голевых моментов с ошибками динамовской обороны вспомнить у них толком нечего.

    Во втором тайме «Спартак» уже мог играть по счeту, получив такую фору. Динамовцы проснулись, включили скорости, имели преимущество до финального свистка, но так и не смогли забить. Получается, что силы у команды были, иначе не смогли бы так забегать. Почему же так не играли с первых минут матча, непонятно. Здесь ответ, пожалуй, только Личка может знать», – написал Бубнов.

    • «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России.
    • В нем команда сыграет с победителем сегодняшнего матча «Ростов»«Балтика».

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    Источник: Sportbox.ru

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    Комментарии (4)
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    Алексей З
    1714630024
    В таком бешенном графике , Спартак играет на удивление рационально и продуктивно. Динамо забегало во 2 тайме , но моментов у ворот Спартака практически не было. Розыгрыш от ворот спартаковцы убрали , Селехов просто выносил на Соболева, риск был сведён на нет. Очень уверенная победа , не по счёту , а по игре.
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    Freyd
    1714631630
    Бальбуэна-игрок такого уровня,какого?два гола из под него.
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    ...уефан
    1714633896
    ...следующие - Пари НН. А с ними такие гуси не взлетают, если они, конечно не рассыпались совсем. Да и турнирная таблица их поджимает. Другой немного футбол надо показывать будет Спартаку. Последнее время Спартак встречался и добивался положительного результата с играющими командами. Спартак сейчас - практически НН Юрана, правда более качественное его отображение. Федотов в последней игре со Спартаком фактически зеркалил схему и тактику Спартака. Итог известен. Если Слишкович построит игру с НН и добьется положительного результата, то надо тогда перед ним будет шляпу снять...
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    Литейный 4 (returned)
    1714646434
    Слили менты кубок, ради борьбы за серебро чемпионата. Гыгыгы
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