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    Каррера возглавил «Спартак». «Краснодар» остался без Мамаева и Вандерсона. Дайджест событий дня


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    Голосов: 6
    17.08.2016 22:30
    Ромуло может переехать в Турцию. Гарай хочет вернуться в «Бенфику». В ЦСКА этим летом не будет новичков. «Бомбардир» собрал все новости дня в одном материале.

    Массимо Каррера – новый главный тренер «Спартака»

    «Спартак» официально объявил о том, что новым главным тренером команды станет итальянец Массимо Каррера. Контракт заключен на два года. Это произошло после того, как руководству «Спартака» не удалось договориться с Курбаном Бердыевым.

    Каррера был приглашен этим летом в «Спартак» в качестве тренера защитников. До этого он входил в тренерский штаб Антонио Конте. «Я рад, что руководство сделало ставку на меня. Тут заговорили, что довольны будут и медалями, но я рассчитываю на золото. Буду удовлетворен бронзой лишь в том случае, если соперники реально будут сильнее нас на поле», – сказал Каррера на пресс-конференции, посвященной его назначению.

    Почему назначение Карреры – очередной позор руководства «Спартака»

    «Локомотив» подтвердил назначение Корнеева и Хапова

    «Локомотив» официально объявил о перестановках в клубной структуре. На посту спортивного директора утвержден Игорь Корнеев, занимавший аналогичную должность в «Зените» с 2009 по 2012 годы. Тренером же вратарей стал бывший голкипер красно-зеленых Заур Хапов. Он играл за «Локо» и сегодня повторно был назначен на должность тренера вратарей.

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    Гарай хочет вернуться в «Бенфику»

    Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай может вернуться в свой прежний клуб – «Бенфику». Аргентинец хотел бы продолжить карьеру в Португалии. Клубы могут уже в ближайшее время начать переговоры. Гарай готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Бенфику». В «Зенит» защитник перебрался летом 2014 года, и за два сезона в составе питерцев Гарай выиграл чемпионат и Кубок России.

    ЦСКА не будет приглашать новичков нынешним летом

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сообщил, что трансферная кампания для армейского клуба нынешним летом закончена. «Мы отдаем себе отчет в том, что шесть защитников на сезон может быть недостаточно, но никого до конца лета уже не ждем. В трансферное окно приобретений у ЦСКА больше не будет», – сказал Слуцкий. Этим летом ЦСКА арендовал нападающего «Монако» Ласина Траоре и хавбека «Динамо» Алексея Ионова.

    Арена ЦСКА сдана в эксплуатацию

    Новый стадион ЦСКА готов к полноценному функционированию. В течение нескольких дней армейский клуб поставит спортивное сооружение на учет в Росреестр, зарегистрирует право собственности и пройдет процедуру сертификации стадиона. Первый матч планируется провести 10 сентября. Армейцы встретятся с «Тереком».

    «Краснодар» остался без Мамаева и Вандерсона

    Футболисты «Краснодара» Павел Мамаев и Вандерсон пропустят около 2,5 месяцев из-за травм. Об этом сообщил главный тренер «быков» Олег Кононов. У футболистов мышечные повреждения. Таким образом, оба игроки появятся на поле, скорее всего, не раньше ноября.

    Краснодарская коррида. Как Кононов собирается взять Европу?

    Баштуш – в «Лацио»

    Защитник «Ростова» Баштуш перешел в итальянский «Лацио». Футболист успешно прошел медицинское обследование в римском клубе. По некоторым данным трансфер оценивается в 6,5 миллионов евро.

    Ромуло продолжит карьеру в «Фенербахче»

    Полузащитник «Спартака» Ромуло может перейти в «Фенербахче». Агент легионера красно-белых уже провел предварительные переговоры с турецким клубом. Сам Ромуло согласен на переезд в Турцию. Сумма возможного трансфера не озвучивается. В «Спартаке» Ромуло играл с лета 2012 года и за это время он провел 54 матча, в которых забил 3 гола.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА, YouTube
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100742

      zigbert 18 августа 2016, 21:05

      Новые игроки на мой взгляд усилили Спартак,так что можно выступать и с Каррерой.

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 18 августа 2016, 13:27

      Спартак действительно прибавил, но работа ли это Карреры или все таки Дмитрий Анатольевич оставил свой вклад , тренер уже назначен, так что удачи ему!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Sanloko 18 августа 2016, 11:57

      Де Зеув оценил бы по достоинству похвалу Карреры)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 18 августа 2016, 10:37

      Непонятные манёвры околоыутбольных спекулянтов...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      pik54 18 августа 2016, 09:28

      Найдёт Мамаев себе клуб.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1640

      PassCSKA > pik54 18 августа 2016, 10:43

      Ночной)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 18 августа 2016, 09:15

      Если судить по последним играм.То Спартак при помощнике тренера играет намного лучше чем при главном.Просто Федун не пошёл на уступки ,для него запросы Бердыева видимо невыполнимы.По сути надо было в тихую вести переговоры и только после достижения устных договорённостей трубить на всю страну.А так вышел очердной цирк РПЛ-овская санта барбара.

      1
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      Рейтинг: +70

      макс438 18 августа 2016, 08:43

      Федун продолжает чудить. Когда же этот позор прервется, что еще должно произойти!?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +390

      fantom23 18 августа 2016, 08:11

      Мдааа ужжж......А как же тренер Спартака - Бердыев? Не уж то и здесь мясные в пролете ?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      headvk 18 августа 2016, 07:30

      Удачи Спартаку

      -2
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 18 августа 2016, 07:22

      Каррера так Каррера

      -2
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