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    • Мостовой посмеялся над Кубком России после матча «Динамо» – «Спартак»

    Мостовой посмеялся над Кубком России после матча «Динамо» – «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой вновь подверг критике формат Кубка России. В среду, в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов, красно-белые победили «Динамо» (2:0).

    «Что и следовало доказать – благодаря формату Кубка «Динамо» вылетело, а «Спартак» идeт дальше. Который, кстати, совсем недавно должен был, так же как и «Динамо», вылететь от «Зенита», да? В двух играх проиграли «Зениту», уступили – но идут дальше.

    И то, о чeм я говорил: и ещe в финале будут играть. И когда они встретятся в финале с «Зенитом» – а может быть, кстати, «Зенит» ещe и ЦСКА не пройдeт – это будет вообще удивительно. Обалдеть. В том году уже начудили, там несколько команд повылетали – потом дальше проходили, здесь дальше. Так что вот так.

    Кстати «Динамо» тоже может предъявить претензии и сказать: как так? Подождите, ну «Спартак» же вылетел? Им дали шанс. Может нас еще пустят в Кубок, и мы тоже еще сыграем? Почему бы и нет? [смеется]. Ребята, конечно, это несерьезно. Но вот кому-то это нравится», – сказал Мостовой.

    • Система с выбыванием после двух поражений используется в турнире второй сезон.
    • В нынешнем розыгрыше Кубка России, в отличие от прошлого, команда, которая проиграет в финале Пути РПЛ, вылетит уже после одного поражения.

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    Источник: телеграм-канал «ЦАРЬ»

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    Сегодня, 09:25
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    Комментарии (5)
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    Мераслав
    1714643604
    Это точно, не понятная схема! Играют, теряют силы и время, и остаются не у дел! Кому нужен этот кубок?
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    Garrincha58
    1714644684
    что тут непонятного это нужно МатчТВ( на следующий сезон у них не будет ЛЧ комментировать будет нечего и показывать да и подписки их теперь мало кто купит) и букмекерам и естественно командам не богатым там денюшка кое какая капает, а если каким командам не нужен кубок так они его сразу и сливают конечно спортивный принцип напрочь отсутствует но дельцам пофиг всё для наживы
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    Литейный 4 (returned)
    1714646147
    Смешно конечно, когда аутсайдер проигрывает дважды Зениту и может быть в финале против Зенита. Ну бред несусветный. Гыгыгы
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    Gwynbleidd
    1714648442
    Прикольно, бот систему дабл элюменейшен считает за оскорбление ))) Но Царю с его 3-мя классами конечно понять её не дано...
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    O-kolesov
    1714652103
    А ведь кто то сидел ночами, корпел над этим шедевром. А может ещё и премию получил.
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