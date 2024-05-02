Мостовой посмеялся над Кубком России после матча «Динамо» – «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой вновь подверг критике формат Кубка России. В среду, в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов, красно-белые победили «Динамо» (2:0).

«Что и следовало доказать – благодаря формату Кубка «Динамо» вылетело, а «Спартак» идeт дальше. Который, кстати, совсем недавно должен был, так же как и «Динамо», вылететь от «Зенита», да? В двух играх проиграли «Зениту», уступили – но идут дальше.

И то, о чeм я говорил: и ещe в финале будут играть. И когда они встретятся в финале с «Зенитом» – а может быть, кстати, «Зенит» ещe и ЦСКА не пройдeт – это будет вообще удивительно. Обалдеть. В том году уже начудили, там несколько команд повылетали – потом дальше проходили, здесь дальше. Так что вот так.

Кстати «Динамо» тоже может предъявить претензии и сказать: как так? Подождите, ну «Спартак» же вылетел? Им дали шанс. Может нас еще пустят в Кубок, и мы тоже еще сыграем? Почему бы и нет? [смеется]. Ребята, конечно, это несерьезно. Но вот кому-то это нравится», – сказал Мостовой.