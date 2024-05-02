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    Амарал высказался о замене Промеса в «Спартаке»

    Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал ситуацию с поисками замены вингеру Квинси Промесу, арестованному в ОАЭ.

    – Насколько реально сейчас привезти замену Промесу?

    – Невозможно его заменить. Но рынок изучается нашими скаутами, они смотрят.

    – При каких условиях с Квинси расторгнут контракт?

    – Ничего не могу сказать, это дело юристов, тут ничего не могу комментировать.

    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (5)
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    VPERDIV SPARTAK
    1714643916
    Никто нормальный не поедит в Спартак! Ищите на зоне) уголовников ))
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    Литейный 4 (returned)
    1714645897
    Позорно в Тушине укрывали беглого преступника и наркодилера. гыгыгы
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