Амарал высказался о замене Промеса в «Спартаке»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал ситуацию с поисками замены вингеру Квинси Промесу, арестованному в ОАЭ.
– Насколько реально сейчас привезти замену Промесу?
– Невозможно его заменить. Но рынок изучается нашими скаутами, они смотрят.
– При каких условиях с Квинси расторгнут контракт?
– Ничего не могу сказать, это дело юристов, тут ничего не могу комментировать.
- 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.