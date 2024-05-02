Амарал высказался о замене Промеса в «Спартаке»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал ситуацию с поисками замены вингеру Квинси Промесу, арестованному в ОАЭ.

– Насколько реально сейчас привезти замену Промесу?

– Невозможно его заменить. Но рынок изучается нашими скаутами, они смотрят.

– При каких условиях с Квинси расторгнут контракт?

– Ничего не могу сказать, это дело юристов, тут ничего не могу комментировать.