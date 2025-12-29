Введите ваш ник на сайте
Лучшие защитники в истории футбола: рейтинг величайших игроков обороны

В рейтингах лучших футболистов преобладают игроки атакующей линии. Но роль игроков обороны на футбольном поле не менее важна. Мы составили рейтинг лучших защитников в истории футбола.

Хосе Насасси (Уругвай)

Сборная Уругвая доминировала в первой половине XX-го века. Игроком, цементирующим оборону сборной, был Хосе Насасси.

На клубном уровне Насасси дважды в составе «Насьоналя» становился чемпионом Уругвая. А вот в составе сборной своей страны, сыграв 41 матч, добился более значимых успехов. Уругвайский защитник является двукратным Олимпийским чемпионом, что для первой половины прошлого века приравнивалось к мировому чемпионству.

Насасси также четырежды выигрывал Чемпионат Южной Америки и однажды – чемпионат мира.

Бобби Мур (Англия)

Футбольная карьера Мура длилась с 1958-го по 1978-й год. За это время он сыграл в 2 английских, 2 американских и 1 датском клубе. Провел 708 матчей, забил 26 мячей.

Бобби Мур

В составе «Вест Хэма» «Железный капитан» завоевал Кубок, Суперкубок Англии и Кубок кубков. В составе сборной выиграл чемпионат мира и 9 раз Домашний чемпионат Великобритании.

Умер в 1993 году от рака.

Клаудио Джентиле (Италия)

Клаудио родился в Триполи (Ливия) в 1953-м году. На клубном уровне выступал с 1971-го по 1988-й год за итальянские команды.

Самый успешный период карьеры – годы выступлений за туринский «Ювентус» (1973 – 1984). За это время Джентиле 5 раз стал чемпионом Италии, а также выиграл Кубок Кубков и ряд других трофеев.

Клаудио Джентиле

За сборную Италии в период с 1975-й по 1988-й год провел 71 игру, став в 1982 году чемпионом мира. Это был его звездный час. По ходу мирового первенства Джентиле выключал из матчей Марадону и Зико.

Даниэль Пассарелла (Аргентина)

Аргентинский защитник 1953 года рождения за клубную карьеру (1971 – 1989 годы) сыграл 447 матчей, забил 143 мяча. Выступал за 2 аргентинских и 2 итальянских клуба. «Великий капитан», «Вождь» и даже «Кайзер», как его называли, лучшие годы провел в аргентинском «Ривер Плейте».

Даниэль Пассарелла

Пассарелла – неоднократный чемпион Аргентины. В составе сборной своей страны выиграл 2 чемпионата мира, первый из которых был еще без Марадоны – в 1978 году.

Франко Барези (Италия)

Франко Барези родился в 1960-м году. Всю клубную карьеру с 1977-го по 1997-й год провел в «Милане». За клуб провел 532 игры, забил 16 мячей.

Франко Барези

Барези – 6-кратный чемпион Италии, 4-кратный обладатель Суперкубка страны. Дважды он выигрывал Кубок европейских чемпионов, 1 раз – Лигу чемпионов.

Со сборной Италии становился чемпионом мира и дважды был призером мирового первенства. За сборную с 1980-го по 1994-й год сыграл 81 игру.

Паоло Мальдини (Италия)

Имя Паоло Мальдини – синоним слова «легенда», а его карьера является эталоном преданности, мастерства и долголетия в профессиональном футболе. Родившийся в 1968 году, он провeл всю свою 25-летнюю профессиональную карьеру (1984–2009) в «Милане», установив клубный рекорд в 902 официальных матчах.

Мальдини начинал как левый защитник, демонстрируя безупречную технику, скорость и умение подключаться к атакам. Позже, с приходом мудрости и опыта, он стал блестящим центральным защитником, чьи выверенные подкаты, позиционное чутьe и лидерские качества стали основой обороны «россонери».

Рональд Куман (Нидерланды)

Голландский защитник/полузащитник родился в 1962 году. Клубную карьеру с 1980-го по 1997-й год провел в четырех клубах Нидерландов и испанской «Барселоне». За это время сыграл 535 матчей, забил 193 гола.

Рональд Куман

Рональд по 4 раза становился чемпионом Нидерландов и Испании. На международной клубной арене добыл два Кубка чемпионов и Суперкубок УЕФА.

За сборную Голландии выступал с 1983-го по 1994-й год: провел 77 матчей, забил 14 голов. В составе команды стал чемпионом Европы. Отличался умением отдать пас и исполнением штрафных с дальних и средних дистанций.

Марсель Десайи (Франция)

Уроженец Ганы 1968 года рождения играл на высшем уровне с 1986-го по 2006-й год. Выступал за французские, итальянский, английский и катарские клубы. Играл успешно на позиции защитника и в полузащите. Лучшие годы провел за «Милан» и «Челси».

Марсель Десайи

На клубном уровне француз был по разу чемпионом Франции и Катара, 2 раза – чемпионом Италии. Также Десайи по 2 раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Со сборной Франции становился чемпионом мира и чемпионом Европы, дважды выигрывал Кубок конфедераций. С 1993-го по 2004-й год сыграл за сборную 116 игр.

Алессандро Неста (Италия)

Итальянский защитник родился в 1976 году. Карьера продолжалась с 1993-го по 2014-й год в двух итальянских, канадском и индийском клубах. Всего за клубы сыграл 451 игру, забил 8 мячей.

Алессандро Неста

Неста 3 раза становился чемпионом Италии. Алессандро – 2-кратный победитель Лиги Чемпионов, обладатель Кубка кубков, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного ЧМ.

В составе сборной Италии сыграл 78 матчей. Является финалистом Евро-2000 и чемпионом мира-2006.

Карлес Пуйоль (Испания)

Всю свою карьеру (1996-2014) Пуйоль провел в каталонской «Барселоне». Защитник 1978 года рождения сыграл за клуб 482 матча, забил 18 мячей.

Карлес Пуйоль

Игрок, получивший прозвище «Тарзан» из-за своей прически, выиграл 6 чемпионатов Испании, 2 Кубка и 6 Суперкубков страны, 3 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА и 2 Клубных чемпионата мира.

В составе сборной Испании в период с 2000-го по 2013-й год провел 100 матчей, стал победителем чемпионата мира и чемпионата Европы.

Серхио Рамос (Испания)

Будущий защитник родился в 1986-м году. Футбольная карьера Рамоса началась в 2004 году. С тех пор Серхио поиграл за «Севилью», «Реал», «ПСЖ». С февраля 2025 года Рамос – игрок мексиканского «Монтеррея».

Серхио Рамос

Серхио – 5-кратный чемпион Испании и 2-кратный победитель первенства Франции. Защитник 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, 3 раза становился обладателем Суперкубка УЕФА и 4 раза выигрывал Клубный чемпионат мира.

Лучшие свои годы игрок провел в «Реале» (2005 – 2021). Будучи капитаном команды, сыграл в мадридском клубе 469 матчей, забил 72 мяча. Со сборной Испании выиграл чемпионат мира и два чемпионата Европы.

Обладатели «Золотого мяча»

Отдельно стоит отметить защитников, получивших высшую индивидуальную награду – «Золотой мяч».

Маттиас Заммер (Германия)

Маттиас Заммер родился в 1967 году. Играл с 1985-го по 1998-й год за три немецких клуба и миланский «Интер» на позициях защитника и полузащитника. Был дважды чемпионом ГДР, трижды чемпионом и обладателем Суперкубка Германии, выигрывал Кубок ГДР.

Маттиас Заммер

Заммер – победитель Лиги чемпионов и обладатель Межконтинентального кубка. Со сборной Германии он выиграл чемпионат Европы и стал обладателем «Золотого мяча»-1996.

Для игрока оборонительного плана Заммер немало забивал. На клубном уровне он сыграл 291 матч, забил 84 мяча. За сборную ГДР провел 23 встречи, забил 6 голов, за сборную Германии – 51 игру, 8 мячей.

Фабио Каннаваро (Италия)

Каннаваро – единственный защитник-итальянец, получивший Золотой мяч. Родился Фабио в 1973 году. За годы клубной карьеры, которая длилась с 1992-го по 2011-й год, сыграл 531 игру, забил 16 мячей.

Фабио Каннаваро

Каннаваро, по прозвищу «Берлинская стена», которое игрок получил после победного для него и его сборной мирового форума 2006 года, на клубном уровне тоже преуспел. Он по 2 раза выигрывал чемпионаты Италии и Испании, 2 раза брал Кубок Италии, по разу владел Суперкубками Италии и Испании. В его коллекции и Кубок УЕФА.

Франц Беккенбауэр, Германия

Кайзер Франц, по мнению подавляющего большинства экспертов, является лучшим защитником в истории футбола. За время своей карьеры (1964 – 1983) он играл и в полузащите, и в качестве свободного защитника («либеро»). Сыграл 587 игр, в которых забил 83 мяча.

Франц Беккенбауэр

Лучшие футбольные годы провел в «Баварии» (1964 – 1977). С мюнхенской командой Франц выиграл 4 чемпионата Германии, 4 Кубка Германии, 3 Кубка европейских чемпионов, Кубок обладателей Кубков и Межконтинентальный кубок.

Дважды владел «Золотым мячом», становился чемпионом мира и Европы.

Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Челнинец
1767033315
Дессайи по вашим данным начал карьеру в 30 лет!
Ответить
k611
1767034557
Роберто Карлоса можно добавить, с его убойными штрафными ударами.
Ответить
Батистута161
1767110477
Где игнашевич
Ответить
