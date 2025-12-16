Евро-2008 стал одним из самых ярких турниров XXI века. Тогда рождались новые звезды, а старые кумиры сходили со сцены. Испания начала свою «золотую эру», Россия пережила футбольное чудо, а Европа увидела героев, о которых говорили еще долгие годы.
Прошло более 15 лет — многие из тех, кто блистал тогда, уже завершили карьеру, став тренерами, экспертами или вовсе сменив профессию. Давайте вспомним, где сегодня звезды Евро-2008 и как сложились их судьбы.
Евро-2008: события и факты
Чемпионат Европы принимали Австрия и Швейцария с 7 по 29 июня 2008 года. В финальную часть вышли 16 команд. Они были разбиты на 4 группы, где в один круг определяли лучших. В 1/4 финала выходили коллективы, занявшие первые 2 места в квартетах.
Результаты матчей 1/4 финала:
- Португалия – Германия – 2:3;
- Хорватия – Турция – 1:1, пен. 1:3;
- Нидерланды – Россия – 1:3 (д.в.);
- Испания – Италия – 0:0, пен. 4:2.
Результаты матчей 1/2 финала:
- Германия – Турция – 3:2;
- Россия – Испания – 0:3.
Финал:
-
Германия – Испания – 0:1.
Для многих сборных, которых традиционно считали фаворитами, тот чемпионат удачным не назовешь. Сборная Англии вообще не пробилась в финальную стадию, Франция не смогла выйти в плей-офф, а Португалия, Италия и Нидерланды вылетели в четвертьфинале.
В такой ситуации звездами Евро-2008 логично стали игроки команд, пробившихся в полуфинал и финал.
Сборная России
Сборная России в рамках Евро-2008 дважды проиграла только одной команде – Испании, будущему победителю турнира (1:4 в группе, 0:3 в полуфинале). Зато на группповом этапе команда Гуса Хиддинка обыграла Грецию (1:0), которая защищала чемпионкий титул, и Швецию (2:0). Ну а потом был легендарный четвертьфинал против Нидерландов – с победой 3:1 в дополнительное время и «Я сейчас закончу вообще все!» от Черданцева.
Андрей Аршавин
Лидер “Зенита” отличился в 3-й игре групповой стадии против шведов и в дополнительное время матча четвертьфинала со сборной Нидерландов. Успешная игра Аршавина на Евро-2008 позволила ему с 2009-го года продолжить карьеру в лондонском “Арсенале”.
После завершения карьеры Андрей Аршавин работает в структуре “Зенита” – с 2022 года занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию. Он успешен в бизнесе, занимается благотворительностью, выступает в качестве эксперта на ТВ.
Роман Павлюченко
Нападающий Роман Павлюченко представлял на Евро-2008 московский “Спартак”. После завоевания бронзовых медалей на континентальном первенстве в том же году был приглашен в “Тоттенхэм”, за который выступал до 2012 года.
На групповом этапе Роман забил единственный мяч в игре против Испании и открыл счет в победной игре со Швецией. Он также отметился голом в ворота сборной Нидерландов в основное время 1/4 финала, став лучшим бомбардиром сборной России на ЧЕ.
С 2022-го года Роман Павлюченко – на тренерской работе в структуре московского клуба “Родина-2”.
Сборная Турции
В группе турки проиграли только в первом матче победителю квартета – сборной Португалии (0:2). Затем были 2 победы и выход в 1/4 финала, где в тяжелейшем матче Турция одолела Хорватию (1:1, 3:1 по пен.). В полуфинале турки героически бились с Германией, но уступили – 2:3.
Хамит Алтынтоп
Полузащитник Хамит Алтынтоп был в 2008-м году игроком “Баварии”. Он отлично провел игру против Чехии в группе, сделав 3 голевые передачи – Турция выиграла 3:2. В серии пенальти 1/4 финала против хорватской команды он реализовал свой удар. По итогам ЧЕ Алтынтоп разделил звание лучшего ассистента с голландцем Снейдером и вошел в символическую сборную турнира.
После окончания игровой карьеры Алтынтоп входит в Совет директоров турецкой Федерации футбола.
Арда Туран
Еще один игрок полузащиты сборной Турции отметился двумя голами на групповой стадии – в победных матчах со сборными Чехии и Швейцарии. Свой пенальти в серии против Хорватии на стадии 1/4 финала он также забил.
С 2023-го года Туран занимался тренерской работой в турецком “Эюпспоре”. С лета 2025-го Арда Туран – главный тренер донецкого “Шахтера”.
Сборная Германии
Сборная Германии заняла в группе 2-е место, проиграв только хорватам – 1:2. Это вывело немцев в четвертьфинале на Португалию. Команду неубедительно сыгравшего Роналду подопечные Йоахима Лева победили 3:2, а потом с таким же счетом одолели в полуфинале Турцию. Лишь в финале Бундестим уступила блестящей Испании.
Михаэль Баллак
Микаэль Баллак выступал за сборную на Евро-2008, будучи игроком “Челси”. На его счету 2 победных гола: в ворота сборной Австрии в группе (1:0) и в 1/4 финала с Португалией (3:2). По итоггам турнира Баллак вошел в символическую сборную.
В настоящее время Михаэль Баллак работает футбольным экспертом.
Бастиан Швайнштайгер
Центральный полузащитник мюнхенской “Баварии” тоже забил 2 гола на том турнире. Швайнштайгер открыл счет в матче 1/4 финала против Португалии (3:2) и забил 1-й мяч своей команды в победной игре против Турции в полуфинале (3:2).
Сейчас бывший игрок немецкой сборной работает на телевидении в качестве комментатора и эксперта. Бастиан по роду деятельности много ездит по миру.
Лукас Подольски
Лукас Подольски, который играл за Бундестим на позиции нападающего, забил 3 мяча на групповом этапе чемпионата Европы 2008 года. Два мяча он уложил в ворота сборной Польши (2:0) и один – в проигранном матче с хорватами (1:2).
Немец до настоящего времени продолжает карьеру игрока. С 2021-го года он игрок польского “Гурника”.
Сборная Испании
Испанцы легко выиграли группу, одержав 3 победы в 3 матчах. Самая напряженная игра у «Фурии Роха» была против итальянцев в 1/4 финала (0:0, 4:2 пен.). Но нервы у испанцев оказались крепче — а дальше были победы над Россией (3:0) и Германией (1:0).
Хави
Каталонский гений забил лишь один гол на том чемпионате – в матче со сборной России в полуфинале. Несмотря на это, полузащитник был признан лучшим игроком первенства.
С 2021-го по 2024-й год Хави был в тренерском штабе “Барселоны”. По состоянию на октябрь 2025 года Эрнандес отошел от футбольной деятелньости, но не исключено, что вскоре возглавит один из клубов Саудовской Аравии.
Фернандо Торрес
На счету испанского нападающего 2 мяча на Евро-2008. Первый гол он забил на групповом этапе шведам, а второй стал золотым, поскольку принес победу Испании над Германией в финале (1:0). Фернандо вошел в состав символической сборной Евро-2008.
С 2024-го года Торрес является тренером второй команды мадридского “Атлетико”.
Давид Вилья
Вилья стал самым результативным игроком Евро-2008. На его счету 4 мяча, забитые с игры. На групповом этапе его хет-трик похоронил сборную России, еще 1 мяч он добавил в ворота Швеции. В плей-офф Вилья не забивал, если не считать точного удара с пенальти в серии с Италией.
Сейчас Вилья занимается бизнесом, связанным с футболом. В его распоряжении несколько структур в разных странах мира, владеющих футбольными академиями.