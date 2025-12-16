Евро-2008 стал одним из самых ярких турниров XXI века. Тогда рождались новые звезды, а старые кумиры сходили со сцены. Испания начала свою «золотую эру», Россия пережила футбольное чудо, а Европа увидела героев, о которых говорили еще долгие годы.

Прошло более 15 лет — многие из тех, кто блистал тогда, уже завершили карьеру, став тренерами, экспертами или вовсе сменив профессию. Давайте вспомним, где сегодня звезды Евро-2008 и как сложились их судьбы.

Евро-2008: события и факты

Чемпионат Европы принимали Австрия и Швейцария с 7 по 29 июня 2008 года. В финальную часть вышли 16 команд. Они были разбиты на 4 группы, где в один круг определяли лучших. В 1/4 финала выходили коллективы, занявшие первые 2 места в квартетах.

Результаты матчей 1/4 финала:

Португалия – Германия – 2:3;

Хорватия – Турция – 1:1, пен. 1:3;

Нидерланды – Россия – 1:3 (д.в.);

Испания – Италия – 0:0, пен. 4:2.

Результаты матчей 1/2 финала:

Германия – Турция – 3:2;

Россия – Испания – 0:3.

Финал:

Германия – Испания – 0:1.

Для многих сборных, которых традиционно считали фаворитами, тот чемпионат удачным не назовешь. Сборная Англии вообще не пробилась в финальную стадию, Франция не смогла выйти в плей-офф, а Португалия, Италия и Нидерланды вылетели в четвертьфинале.

В такой ситуации звездами Евро-2008 логично стали игроки команд, пробившихся в полуфинал и финал.

Сборная России

Сборная России в рамках Евро-2008 дважды проиграла только одной команде – Испании, будущему победителю турнира (1:4 в группе, 0:3 в полуфинале). Зато на группповом этапе команда Гуса Хиддинка обыграла Грецию (1:0), которая защищала чемпионкий титул, и Швецию (2:0). Ну а потом был легендарный четвертьфинал против Нидерландов – с победой 3:1 в дополнительное время и «Я сейчас закончу вообще все!» от Черданцева.

Андрей Аршавин

Лидер “Зенита” отличился в 3-й игре групповой стадии против шведов и в дополнительное время матча четвертьфинала со сборной Нидерландов. Успешная игра Аршавина на Евро-2008 позволила ему с 2009-го года продолжить карьеру в лондонском “Арсенале”.

После завершения карьеры Андрей Аршавин работает в структуре “Зенита” – с 2022 года занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию. Он успешен в бизнесе, занимается благотворительностью, выступает в качестве эксперта на ТВ.

Нападающий Роман Павлюченко представлял на Евро-2008 московский “Спартак”. После завоевания бронзовых медалей на континентальном первенстве в том же году был приглашен в “Тоттенхэм”, за который выступал до 2012 года.

На групповом этапе Роман забил единственный мяч в игре против Испании и открыл счет в победной игре со Швецией. Он также отметился голом в ворота сборной Нидерландов в основное время 1/4 финала, став лучшим бомбардиром сборной России на ЧЕ.

С 2022-го года Роман Павлюченко – на тренерской работе в структуре московского клуба “Родина-2”.

Сборная Турции

В группе турки проиграли только в первом матче победителю квартета – сборной Португалии (0:2). Затем были 2 победы и выход в 1/4 финала, где в тяжелейшем матче Турция одолела Хорватию (1:1, 3:1 по пен.). В полуфинале турки героически бились с Германией, но уступили – 2:3.

Хамит Алтынтоп

Полузащитник Хамит Алтынтоп был в 2008-м году игроком “Баварии”. Он отлично провел игру против Чехии в группе, сделав 3 голевые передачи – Турция выиграла 3:2. В серии пенальти 1/4 финала против хорватской команды он реализовал свой удар. По итогам ЧЕ Алтынтоп разделил звание лучшего ассистента с голландцем Снейдером и вошел в символическую сборную турнира.

После окончания игровой карьеры Алтынтоп входит в Совет директоров турецкой Федерации футбола.

Еще один игрок полузащиты сборной Турции отметился двумя голами на групповой стадии – в победных матчах со сборными Чехии и Швейцарии. Свой пенальти в серии против Хорватии на стадии 1/4 финала он также забил.

С 2023-го года Туран занимался тренерской работой в турецком “Эюпспоре”. С лета 2025-го Арда Туран – главный тренер донецкого “Шахтера”.

Сборная Германии

Сборная Германии заняла в группе 2-е место, проиграв только хорватам – 1:2. Это вывело немцев в четвертьфинале на Португалию. Команду неубедительно сыгравшего Роналду подопечные Йоахима Лева победили 3:2, а потом с таким же счетом одолели в полуфинале Турцию. Лишь в финале Бундестим уступила блестящей Испании.

Микаэль Баллак выступал за сборную на Евро-2008, будучи игроком “Челси”. На его счету 2 победных гола: в ворота сборной Австрии в группе (1:0) и в 1/4 финала с Португалией (3:2). По итоггам турнира Баллак вошел в символическую сборную.

В настоящее время Михаэль Баллак работает футбольным экспертом.

Центральный полузащитник мюнхенской “Баварии” тоже забил 2 гола на том турнире. Швайнштайгер открыл счет в матче 1/4 финала против Португалии (3:2) и забил 1-й мяч своей команды в победной игре против Турции в полуфинале (3:2).

Сейчас бывший игрок немецкой сборной работает на телевидении в качестве комментатора и эксперта. Бастиан по роду деятельности много ездит по миру.

Лукас Подольски

Лукас Подольски, который играл за Бундестим на позиции нападающего, забил 3 мяча на групповом этапе чемпионата Европы 2008 года. Два мяча он уложил в ворота сборной Польши (2:0) и один – в проигранном матче с хорватами (1:2).

Немец до настоящего времени продолжает карьеру игрока. С 2021-го года он игрок польского “Гурника”.

Сборная Испании

Испанцы легко выиграли группу, одержав 3 победы в 3 матчах. Самая напряженная игра у «Фурии Роха» была против итальянцев в 1/4 финала (0:0, 4:2 пен.). Но нервы у испанцев оказались крепче — а дальше были победы над Россией (3:0) и Германией (1:0).

Хави

Каталонский гений забил лишь один гол на том чемпионате – в матче со сборной России в полуфинале. Несмотря на это, полузащитник был признан лучшим игроком первенства.

С 2021-го по 2024-й год Хави был в тренерском штабе “Барселоны”. По состоянию на октябрь 2025 года Эрнандес отошел от футбольной деятелньости, но не исключено, что вскоре возглавит один из клубов Саудовской Аравии.

На счету испанского нападающего 2 мяча на Евро-2008. Первый гол он забил на групповом этапе шведам, а второй стал золотым, поскольку принес победу Испании над Германией в финале (1:0). Фернандо вошел в состав символической сборной Евро-2008.

С 2024-го года Торрес является тренером второй команды мадридского “Атлетико”.

Давид Вилья

Вилья стал самым результативным игроком Евро-2008. На его счету 4 мяча, забитые с игры. На групповом этапе его хет-трик похоронил сборную России, еще 1 мяч он добавил в ворота Швеции. В плей-офф Вилья не забивал, если не считать точного удара с пенальти в серии с Италией.

Сейчас Вилья занимается бизнесом, связанным с футболом. В его распоряжении несколько структур в разных странах мира, владеющих футбольными академиями.