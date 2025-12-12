Футбол сегодня – это не только спорт, но и бизнес с миллиардными оборотами. Звезды игры зарабатывают на клубных контрактах, рекламе и собственных проектах. Среди самых состоятельных – Криштиану Роналду (около $500 млн в год) и Лионель Месси (около $600 млн).

Возглавляет рейтинг малоизвестный футболист Фаих Болкиах – капитан сборной Брунея. Как он попал в наш список? Дочитайте статью до конца и узнаете.

Бельгийский полузащитник 1991 года рождения в ближайшее время может покинуть топ-список. Его финансово успешные годы, связанные с выступлениями за «Манчестер Сити» (2015 – 2025), уходят в историю. С лета 2025 года он выступает за «Наполи».

Общий доход на 2025-й год – $39 млн. В футболе его заработок составляет $35 млн, а рекламные контракты с Nike, McDonald's и другими компаниями добавляют еще $4 млн.

Мане начал карьеру в 2010-м году в «Меце», продолжил в «Ред Булл Зальцбург», «Саутгемптоне», «Ливерпуле», «Баварии». С 2023-го года Мане стал игроком саудовского »Ан-Насра», благодаря чему и вошел в список футбольных богачей.

Общий доход Садио Мане – $52 млн. Футбол ему приносит $48 млн в год, а рекламные контракты – $4 млн. Футболист занимается благотворительностью.

8. Мохаммед Салах

Египтянин начинал карьеру в 2010-м году на родине в «Мокавлуне». Затем был швейцарский «Базель», английский «Челси», итальянские «Фиорентина» и «Рома». С 2017-го года Мохаммед – игрок «Ливерпуля».

Доход Салаха составляет $53 млн. Играя, он зарабатывает $35 млн, еще $18 млн дают ему рекламные контракты от производителей спортивной одежды, безалкогольных напитков и телекоммуникационных брендов. Такая солидная сумма от рекламы связана с его большой популярностью в странах Африки и Ближнего Востока.

Нападающий родился в 2000-м году. Карьеру начал в бразильском «Фламенго» в 2017-м году. Спустя год перебрался в «Реал», где играет до сих пор.

Совокупный годовой доход бразильца составляет около $55 млн. Спортивная составляющая этой суммы – $40 млн, рекламная (с Sony PlayStation, Pepsi, Clear и другими брендами) – $15 млн.

Холанд начинал играть в норвежских «Брюне» и «Молде». Выступал позже за австрийский «Ред Булл Зальцбург» и «Боруссию» из Дортмунда. С 2022-го года защищает цвета «Манчестер Сити».

В начале 2025 года он продлил контракт с «горожанами» почти на 10 лет – очевидно, условия были весьма выгодные. Сейчас норвежец, строго следящий за своим здоровьем, зарабатывает $60 млн. Из них $46 млн приносит футбол, а $14 млн – рекламные контракты.

Французский нападающий 1998 года рождения свой профессиональный путь в футболе начал в 2015-м году в клубе «Монако». Потом был «ПСЖ», а с 2024-го года – «Реал».

Суммарно Килиан Мбаппе зарабатывает в год $90 млн. Спортивный доход – $70 млн, рекламные и спонсорские отчисления – $20 млн. Нападающий сотрудничает с несколькими компаниями по производству спортивной одежды.

Карьера французской звезды связана всего с тремя клубами. С 2004 по 2009 гг. он защищал цвета «Лиона», затем перешел в «Реал». В 2022 году Карим выиграл «Золотой мяч», а спустя год перешел в саудовский «Аль-Иттихад».

Общий доход футболиста составляет $104 млн, причем $100 млн из этой суммы он получает благодаря игре в футбол. А вот медийка Бензема не на топ-уровне – он получает в год всего $4 млн дохода, не связанного непосредственно с игрой.

3. Неймар

Бразильский нападающий 1992-го года рождения начинал играть в «Сантосе» в 2009-м году. В период с 2009-го по 2025-й год играл за «Барселону», «ПСЖ» и «Аль-Хиляль», пока не вернулся в родной клуб.

Общий доход игрока составляет $110 млн ($80 млн футбольных и $30 млн рекламных). Но Неймар покинул щедрую Саудовскую Аравию, а на родине его доходы будут заметно скромнее. Так что призовое место в этом рейтинге он вскоре потеряет.

Обладатель 8 «Золотых мячей» родился в 1987-м году. С 2002-го по 2023-й год нападающий играл в «Барселоне» и «ПСЖ». С 2023-го года Лионель Месси – игрок американского «Интера Майами».

Месси – единственный из нашего списка, кто имеет больший доход не от футбола. Его годовой доход – $135 млн, который складывается из $60 млн футбольных и $75 млн нефутбольных финансов.

Кроме солидных рекламных контрактов, у футболиста есть свой бизнес – продюсерская фирма 525 Rosario.

Звездный португальский форвард родился в 1985-м году. Футбольную карьеру начинал в 2002-м году в португальском «Спортинге». Позже выступал за «МЮ». «Реал» и «Ювентус». С 2023-го года Роналду – игрок саудовского «Ан-Насра».

Общий доход Роналду – $285 млн. Из них $220 млн приносит футбол, а $65 млн – рекламные контракты с разными фирмами. В разные годы КриРо сотрудничал с Nike, KFC, Herbalife, Clear, TAG Heuer, Armani Jeans, Puma и прочими брендами с мировым именем.